Marian Dima

Sâmbătă nu a fost doar “ziua lui Chiriţă” în fotbalul ploieştean, ci şi a doua etapă a preliminariilor pentru Europeanul Under 19, pe stadionul “Ilie Oană”. Din păcate, într-un anonimat aproape total, condiţiile meteo vitrege şi schimbarea programării partidelor, echipa ţării noastre jucând la “concurenţă” cu prima reprezentativă (care a învins cu acelaşi scor, 2-1 în Israel) făcând ca tribunele arenei ploieştene să fie aproape goale! Publicul iubitor de fotbal are însă şansa de a încuraja reprezentativa U19 a României mâine, când are loc ultima partidă a turneului, meciul decisiv de calificare cu Ucraina, elevilor lui Adrian Boingiu fiindu-le necesară o remiză, pentru a merge la EURO.

Sâmbătă, România a învins cu 2-1 reprezentativa similară a Suediei, în cea de-a doua partidă din cadrul Turului de Elită, reușitele lui Tudor Băluță din minutul 33 şi Alexandru Mățan, în minutul 58, făcând din echipa noastră lider în Grupa 4, cu 6 puncte , la capătul unei noi prestaţii solide, de calitate.

Clasamentul Grupei 4 după disputarea primelor două meciuri:

1.ROMÂNIA – 6p (6-1)

2. Ucraina – 3 p (2-1)

3. Suedia – 1 p (1-2)

4.Serbia – 0 p (1-6)