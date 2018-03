Marian Dima

Ieri a mai fost o întâlnire la Hipodromul Ploieşti între reprezentanţii autorităţilor locale – viceprimarul Cristian Ganea, alături de consilierul CSM, Lucian Rădulescu – şi crescătorii de cai!

Concluzia? Aceeaşi: “ne vom mai întâlni” – pe 21 martie, de această dată – până când asociaţiile de profil din domeniul trapului trebuie să înainteze intenţiile lor către Primărie!

Din start, se pare că finanţarea anunţată în şedinţa de buget – 75.000 de ron, pentru cursele din 2018 – nu se va mai acorda! Motivul? Cea de anul trecut, de 150.000 de ron, “miroase” a ilegalitate şi până se va clarifica problema, dacă se va clarifica, se aşteaptă bani “din alte surse”. Fie din încasări, taxe de participare, fie din sponsorizări, sau de la noul organizator, indiferent care va fi el. Există şi posibilitatea să fie doi astfel de organizatori, există şi posibilitatea să fie…niciunul şi, atunci, să nu se înceapă cursele la termenul stabilit!

Deocamdată nu este clar nimic: nici programul (există două variante), nici regulamentul (de asemenea, nu este publicat) şi “acceptat”, nici finanţatorul curselor, premiilor (de aceea va mai fi cel puţin încă o întâlnire), nici multe alte lucruri “tehnice” (regimul cailor străini, timpii de calificare etc).

De fapt, într-un an, de când este activitate pe Hipodrom, singurul lucru care a “evoluat” a fost posibilitatea de a se cheltui bani publici pentru premii! Acum un an s-a putut, acum pare ilegal! Orgoliile crescătorilor au rămas cel puţin aceleaşi, iar întrebările încă îşi aşteaptă răspuns! Cu siguranţă, va urma…