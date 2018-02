Violeta Stoica

În acest an, rujeola a început atacul în forță asupra prahovenilor. Dacă, anul trecut, în județul Prahova rar se raportau cazuri confirmate, în fiecare săptămână a lunii ianuarie 2018 au fost înregistrate zeci de noi îmbolnăviri cu pojar în rândul locuitorilor județului. Din fericire, până ieri nu se înregistrase niciun deces în rândul celor contaminați în Prahova, însă la nivel național 38 de oameni au murit ca urmare a complicațiilor suferite din cauza rujeolei.

La finalul anului trecut, Direcția de Sănătate Publică a declanșat o campanie de informare publică referitoare la importanța vaccinării copiilor, însă se pare că nu a avut efectul scontat. Potrivit datelor oficiale publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, la finalul lunii decembrie 2017, în județul Prahova rămăseseră nefolosite circa 4.700 de doze de vaccin ROR (rujeolă-oreion-rubeolă).

În prima lună a acestui an, Prahova a fost fie pe primul, fie pe al doilea loc la nivel național la numărul de cazuri confirmate de rujeolă. S-a ajuns la 78 de cazuri confirmate raporate de autoritățile din județul Prahova, de la debutul epidemiei de pojar în România și până ieri, când reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile au dat publicității noua situație a cazurilor de pojar. Dacă, în săptămâna 22-26 ianuarie, Prahova a fost pe primul loc la numărul de îmbolnăviri (cu 11 cazuri), în săptămâna 29 ianuarie – 2 februarie, cazurile aproape s-au dublat, adăugându-se alte 19.

La nivel național, până ieri au fost confirmate 10.623 de cazuri de rujeolă și 38 de decese provocate de această boală. Pe grupe de vârstă, potrivit rapoartelor oficiale, cele mai multe îmbolnăviri (4.068) s-au înregistrat la copiii cu vârste cuprinse între unul și patru ani, pe locul secund fiind cele 2.043 de cazuri la copiii mai mici de un an. Nu au scăpat de pojar nici persoanele trecute de 40 de ani, în această categorie de vârstă fiind raportate 185 de îmbolnăviri confirmate și raportate oficial.

Conform Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, rujeola – sau pojarul – este o boală infecțioasă care provoacă foarte des complicații, astfel că una din patru persoane care se îmbolnăvesc de rujeolă are nevoie de internare în spital, iar la un caz dintr-o mie contaminarea este fatală.

Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția de mai multe ori, în cursul anului trecut, asupra problemei pe care o ridică rujeola în țara noastră. Europa este lovită de o epidemie de rujeolă, care afectează în primul rând Italia şi România, din cauza vaccinării insuficiente, avertiza, în luna martie a anului trecut, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează AFP.

Catalogată drept o „maladie virală extrem de contagioasă”, care se manifestă prin febră şi erupţii cutanate, rujeola a provocat moartea a peste 134.000 de oameni în lume în 2015, în principal în rândul copiilor mai mici de 5 ani.

„Într-un context în care se făceau progrese susţinute spre o eliminare în aceşti ultimi doi ani, este în mod special îngrijorător să vedem cazurile de rujeolă înmulţindu-se în Europa”, spunea directorul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, Zsuzsanna Jakab.

„Pentru a împiedica circulaţia virusului în caz de import, autorităţile naţionale trebuie să depună eforturi pentru a atinge sau a menţine cel puţin 95% din acoperire cu două doze de vaccin anti-rujeolă”, arătau reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății.