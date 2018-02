CS Unirea Dej – Tricolorul LMV Ploieşti 2:3

(25:21, 20:25, 23:25, 25:17, 17:19)

Petre Apostol

Sala: Sporturilor, Dej; spectatori: 300.

CS Unirea: Igor Didorciuc 13 puncte – 10/21 în atac (48%), 2 aşi, 1 blocaj; 67% recepţie pozitivă/23% perfectă (30 recepţii), Mihai Coasă (cpt.) 8p – 5/7 (71%), 3 blocaje, Andrei Grigoraş 13p – 12/28 (43%), 1 as, Silviu Suson 18p – 16/33 (48%), 1 as, 1 blocaj; 80% rec. poz./52% perf. (25 rec.), Vasile Talpă 16p – 8/13 (62%), 5 blocaje, 3 aşi, Dragoş Răileanu 3p – 2 blocaje, 1 as – Vlad Kantor 77% rec. poz./59% perf. (22 rec.). Au mai jucat: Andrei Mihălescu 2p – 2/2 (100%), Eduard Catrina, Natan Savan. Rezerve neutilizate: Timofei Chisleacov, Sergiu Tămăşilă.

Total echipă: 73 puncte (29 puncte de break) – 53/104 în atac (51%), 12 blocaje, 8 aşi; 73% recepţie pozitivă/42% perfectă (79 recepţii); 5 erori la recepţie, 12 erori în atac, 19 erori la serviciu (110 servicii).

Antrenori: Marius Dascălu, Tibor Szilagyi.

Tricolorul LMV: Nikita Stulenkov 0/3 în atac, Laurenţiu Lică 13 puncte – 12/27 în atac (44%), 1 blocaj, Bogdan Olteanu (cpt.) 18p – 14/25 (56%), 3 aşi, 1 blocaj; 69% recepţie pozitivă/19% perfectă (16 recepţii), Julian Bissette 15p – 11/15 (73%), 3 blocaje, 1 as, Cristian Bartha 1p – 1 as, Gjis Jorna 12p – 10/15 (67%), 1 as, 1 blocaj; 69% rec. poz./38% perf. (29 rec.) – Philipp Kroiss 66% rec. poz./34% perf. (35 rec.). Au mai evoluat: Pavel Dushkov 7p – 2/6 (33%), 4 blocaje, 1 as, Alexander Kullo 3p – 2/5 (40%), 1 blocaj, Aleksandar Milivojevic 1p – 1/2 (50%); 17% rec. poz./17% perf. (6 rec.), Jose Carrasco. Rezerve neutilizate: Ovidiu Darlaczi, Tudor Magdaş – Mădălin Marinescu.

Total echipă: 70 puncte (24 puncte de break) – 52/100 în atac (52%), 11 blocaje, 7 aşi; 65% recepţie pozitivă/31% perfectă (89 recepţii); 6 erori la recepţie, 10 erori în atac, 25 erori la serviciu (107 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Arbitri: Ionuț Buciu (Zalău) și Mircea Rus (Cluj Napoca).

Observator FRV: Gigi Dumitru (Baia Mare).

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti a trecut pe lângă o nouă mare dezamăgire, în prima confruntare dintre cele trei partide programate în Ardeal, serie începută miercuri seară, urmând a se încheia marţi, 13 februarie. În partida de miercuri, din devansul ultimei etape a fazei I din Divizia A1, aşa cum era de aşteptat, CS Unirea Dej a creat multe probleme elevilor antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu. Iar ploieştenii au fost la un pas de a suferi prima înfrângere cu o echipă din a doua jumătate a clasamentului, însă formaţia ardeleană şi-a arătat limitele în momentele decisive.

Cu fostul universal al ploieştenilor, Andrei Grigoraş, ridicându-se la înălţimea omologului său din tabăra prahoveană, mult mai titratul Laurenţiu Lică, completat foarte bine de Suson, Talpă şi Didorciuc, CS Unirea Dej şi-a adjudecat primul set, scor 25:21, lăsându-i pe oaspeţi cu multe întrebări la care trebuia să răspundă.

Iar răspunsul ploieştenilor a fost prompt, controlând actul secund, cu Olteanu şi Bissette, în prim-plan, pentru ca Jorna să fie de neoprit în ultima parte a setului, pe care Tricolorul LMV şi l-a adjudecat cu scorul de 25:20.

Gazdele au început perfect setul al treilea, conducând cu 8:4, dar, treptat, ploieştenii au revenit în joc, egalând la 11, pentru ca, ulterior, chiar să ajungă în frunte, scor 15:13, prin trei puncte la rând. Echipa ardeleană a replicat, întorcând rezultatul de pe tabelă, prin Grigoraş, Suson şi Talpă, scor 22:21. Însă, Bissette şi Dushkov au pus punct setului în favoarea ploieştenilor, care s-au impus cu scorul de 25:23.

A urmat un set de coşmar pentru ploieşteni, care au fost surclasaţi inexplicabil de CS Unirea Dej, o echipă fără mari pretenţii, gazdele având iniţiativa încă din start, desprinzându-se decisiv de la scorul de 9:9, printr-un parţial de 9:1! Iar elevii antrenorilor Dascălu şi Szilagyi şi-au adjudecat actul al patrulea cu scorul de 25:17, trimiţând meciul în tiebreak.

Echilibrul a dominat în actul decisiv, ardelenii controlând, însă, prima parte, scor 9:6. Jorna şi Olteanu, în atac, şi Dushkov şi Bissette, cu un as, respectiv un blocaj, au adus oaspeţii în avantaj, scor 12:11. Ploieştenii au ajuns, apoi, la minge de meci, scor 14:13, dar au avut nevoie de încă patru oportunităţi pentru a încheia partida, scorul tiebreak-ului fiind de 19:17.

Astfel, Tricolorul LMV Ploieşti s-a impus, la capătul unui meci de peste două ore, dar reprezintă o victorie amară, deoarece a cedat un punct pe terenul celor de la Dej, în condiţiile în care avea de recuperat şase puncte faţă de prima clasată din ierarhie, CSA Steaua Bucureşti.