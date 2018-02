Pentru un român din cinci situaţia financiară este un bun motiv de a continua sau de a opri o relaţie sentimentală, în timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce ţin de bani, se arată în Raportul Consumatorilor privind Plăţile Efectuate, transmis ieri. Potrivit aceluiaşi document, un sfert dintre românii intervievaţi au afirmat că, din cauza situaţiei financiare, cel puţin o dată s-au mutat înapoi cu părinţii, potrivit Hotnews.ro.

Desfăşurat în 24 de ţări europene, Raportul Consumatorilor privind plăţile efectuate de aceştia analizează influenţa pe care situaţia financiară o are asupra unui cuplu. Întrebaţi dacă situaţia lor financiară a fost un motiv pentru continuarea unei relaţii sentimentale, 18% dintre bărbaţii europeni şi 14% dintre femeile europene au răspuns afirmativ. Practic, aceştia au realizat la un moment dat că situaţia lor financiară reprezintă un avantaj în relaţia de cuplu. Pe primele locuri la răspunsuri afirmative cu privire la influenţa situaţiei financiare asupra relaţiei se situează Ungaria, cu 68% , Franţa cu 24% şi Spania cu 19%.

De asemenea, din cauza situaţiei financiare, 20% dintre europeni au fost nevoiţi în ultimul an a se muta înapoi cu părinţii. În România, 25% dintre respondenţi s-au mutat înapoi în casa părintească, cei mai mulţi dintre ei (33%) având între 25 şi 34 de ani.

Întrebaţi dacă situaţia lor fianciară s-a îmbunătăţit în ultimul an, 38% dintre europeni au răspuns afirmativ, 45% dintre români arătându-se optimişti cu privire la situaţia lor financiară.