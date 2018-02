CS „U” Cluj – Tricolorul LMV Ploieşti, astăzi, ora 12:00

Petre Apostol

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti va disputa, astăzi, în devansul etapei a XX-a din Divizia A1, ultimul meci din deplasare din faza întâi a campionatului, fiind, de altfel, penultima partidă a elevilor antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu din prima parte a competiţiei. Pentru Olteanu şi co. va reprezenta al patrulea meci consecutiv disputat pe teren străin, în doar o săptămână şi jumătate, serie din care au pierdut un singur punct, cu CS Unirea Dej, în rest câştigând în minimum de seturi cu Dinamo Bucureşti şi cu Ştiinţa Explorări Baia Mare.

În mod normal, partida de astăzi ar trebui să fie o simplă formalitate pentru echipa ploieşteană, având un lot mult mai valoros faţă de gazdele antrenate de Răzvan Parpală şi Romeo Lotei, precum şi o situaţie în clasament net superioară. Însă, conform zicalei, calculele de acasă nu se potrivesc totdeauna cu acelea din târg, aşa cum s-a dovedit şi în sezonul trecut, când echipa Tricolorul LMV Ploieşti era, de asemenea, superioară la multe capitole (se lupta pentru medalii, iar clujenii încercau să evite retrogradarea), dar a pierdut pe terenul ardelenilor, în tiebreak, singura înfrângere din istorie a prahovenilor în duelurile cu „U” Cluj.

Astfel că ploieştenii trebuie să abordeze meciul cu maximă seriozitate, pentru a nu se repeta scenariul din sezonul precedent, mai ales că deja au multe puncte de recuperat faţă de Steaua Bucureşti pentru a-şi atinge obiectivul stabilit pentru această ediţie de campionat: câştigarea titlului naţional.

Ambele echipe evoluează în acest meci după victorii în minimum de seturi obţinute în Baia Mare, sâmbătă, Tricolorul LMV învingând pe Ştiinţa Explorări, în vreme ce Universitatea Cluj – pe CSŞ 2 CNE. Pentru ploieşteni, însă, a reprezentat a 17-a victorie din 20 de partide (a 11-a în minimum de seturi şi al 14-lea succes de trei puncte), în vreme ce pentru clujeni a însemnat doar a patra victorie a sezonului, din 19 meciuri disputate.

În clasament, Tricolorul LMV ocupă locul al doilea, cu un total de 49 de puncte, fiind la patru puncte în urma echipei fruntaşe, Steaua Bucureşti, dar având un meci în plus disputat faţă de aceasta. De asemenea, are un avantaj de şase puncte faţă de CS Arcada Galaţi (de asemenea, cu un meci mai puţin disputat faţă de ploieşteni), care va evolua în derbiul etapei, mâine, pe terenul primei clasate.

În schimb, Universitatea Cluj – la care evoluează doi foşti „tricolori”, ploieşteanul Alexandru Voinea şi Ştefan Someşan, care sunt printre liderii formaţiei ardelene – se află pe locul 10 în clasament, antepenultimul, cu doar 14 puncte acumulate, fiind la cinci puncte în urma Ştiinţei Explorări Baia Mare şi având un avantaj liniştitor de şapte puncte în faţa primei formaţii de pe loc retrogradabil, CSŞ 2 CNE Baia Mare.

În partida disputată în Sala „Olimpia”, în turul fazei I a campionatului, Tricolorul LMV a învins pe „U” Cluj cu scorul de 3:0 (25:13, 25:12, 25:21).

Meciul de astăzi dintre CS Universitatea Cluj şi Tricolorul LMV Ploieşti urmează să fie arbitrat de Benone Vişan (Bucureşti) şi Marius Lazăr (Zalău), în vreme ce observator din partea federaţiei a fost delegat George Peicea (Bucureşti).

Celelalte partide ale etapei cu numărul 20 sunt programate mâine, astfel:

CSU UV Timişoara – SCM U Craiova, ora 17:00

Steaua Bucureşti – Arcada Galaţi, ora 17:00 (Digisport 4)

CS Unirea Dej – CSM Bucureşti, ora 18:00

Volei Municipal Zalău – CSŞ 2 CNE Baia Mare, ora 18:00

Ştiinţa Explorări Baia Mare – Dinamo Bucureşti, ora 18:00