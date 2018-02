Violeta Stoica

Mult-așteptata reacție a ministrului Justiției, Tudorel Toader, la scandalul din sânul Direcției Naționale Anticorupție s-a dovedit a fi din nou o piatră de încercare pentru toate instituțiile implicate, dar și pentru românii care credeau că în declarația de aseară urma să se anunțe ce soartă va avea Laura Codruța Kovesi, șefa DNA.

Toader, în stilul său caracteristic, a deschis intervenția de aseară cu… prezentarea obiectului vizitei sale din Japonia, respectiv cu detalii despre construirea unui Cartier al Justiției în Capitală. Făcând precizarea că factorul politic nu s-a implicat și nu se implică în activitatea Ministerului Justiției, Tudorel Toader a mai lăsat cel puțin o săptămână opinia publică în așteptarea unei decizii referitoare la procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Acesta a anunțat că săptămâna viitoare va prezenta Parlamentului raportul privind activitatea desfășurată la Ministerul Public, DNA și DIICOT, însă abia joi va veni în fața presei pentru concluzii referitoare la Direcția Națională Anticorupție.

La ora închiderii ediției, se anunțase că și Klaus Iohannis, președintele României, urma să aibă prima reacție de la declanșarea scandalului din DNA.

Declarațiile de aseară ale lui Tudorel Toader mai dau un răgaz propice regrupării taberelor “pro” și „contra” demiterii Laurei Codruța Kovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Ieri, înainte de anunțul ministrului Justiției, au fost disecate informațiile apărute în spațiul public după prima apariție într-o conferință de presă a șefei DNA.

Prima conferință de presă a Laurei Codruța Kovesi în calitatea sa de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție a stârnit reacții ferme din partea unor instituții care au legătură directă sau indirectă cu cazul Serviciului Teritorial Ploiești al DNA.

Aproape fiecare dintre frazele rostite de Codruța Kovesi în cadrul apariției publice de miercuri seară nu a fost lăsată netaxată, fiind luată la puricat atât în mediul online, dar mai ales oferind ocazia ministrului de Interne Carmen Dan, precum și Inspecției Judiciare, să iasă cu puncte de vedere diferite față de cele expuse de șefa DNA cu atâta aplomb cu două seri în urmă.

La afirmația făcută de Kovesi referitor la solicitarea ministrului de Interne privind cererea de revocare a detașării din funcție a celor doi polițiști care apar în înregistrările care privesc activitatea DNA – Serviciul Teritorial Prahova cum că nu a primit o asemenea solicitare, Carmen Dan a ieșit, ieri, cu o reacție clară. „Am vorbit despre o măsură justă pe care eu, ca ministru, reprezentând până la urmă angajatorul de drept, am considerat să o iau. Ce pot să vă spun cu siguranţă şi fără absolut nicio intenţie de a analiza sau a comenta ce spune procurorul şef al DNA este că acea adresă a fost scrisă, datată cu data de 13, atunci a ieşit de la semnat, de la mapă şi ea a fost expediată la DNA cu Poşta Militară, deci cu acel mijloc de poştă foarte sigur. Că n-a primit-o doamna procuror şef, aş prefera să nu comentez. Că a primit, că n-a primit, nu ştiu”, a declarat, ieri, ministrul de Interne, după bilanţul de activitate al Poliției de Frontieră.

O altă afirmație a șefei Direcției Naționale Anticorupție care pare să fi fost demontată este următoarea: “Sunt de aproape 23 de ani în procuratură, am ținut mii de ședinte și îmi respect statutul și știu cum să vorbesc cu colegii mei. Niciodată în 23 de ani nu am fost cercetată disciplinar. De când a început asaltul asupra justiției, am avut 15 cercetări disciplinare”.

Inspecția Judiciară a venit ieri cu precizări, din care reiese că Laura Codruța Kovesi a fost cercetată disciplinar în două lucrări, în calitatea sa de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.

„În perioada ianuarie 2017 – prezent, au fost identificate două lucrări în care s-a dispus începerea cercetării disciplinare faţă de doamna Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. La 12 ianuarie 2018, Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de doamna Laura Codruţa Kovesi în una din aceste lucrări, astfel că la 14 februarie 2018 pe rolul Inspecţiei Judiciare exista o singură lucrare în care doamna procuror şef să fie cercetată disciplinar”. La 12 ianuarie, într-adevăr, Inspecția Judiciară anunța că a trimis acțiunea disciplinară la Secția pentru procurori în materie disciplinară, aceeași secție care a decis, la sfârșitul lunii trecute, excluderea din magistratură a lui Mircea Negulescu.

Kovesi şi Iacob, la Secţia disciplinară a CSM

La 12 ianuarie 2018, Inspecţia Judiciară a anunțat că a exercitat acţiunea disciplinară faţă de Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de anumite articole din Statutul judecătorilor și procurorilor.

Într-un comunicat de presă emis la data respectivă, reprezentanții Inspecției Judiciare arătau care sunt articolele din lege, respectiv abaterile disciplinare de care se face vinovată Kovesi.

Astfel, aceasta a fost luată în vizor de Inspecția Judiciară pentru „manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu”, constând în aceea că, în cadrul unei ședințe de lucru, a avut manifestări de natură a aduce atingere onoarei şi probității profesionale a magistraților procurori, precum și prestigiului justiției, împrejurări identificate în înregistrările audio apărute în spațiul media la data de 18.06.2017. “În concret – se arăta în informațiile făcute publice în luna ianuarie de către Inspecția Judiciară – procurorul șef al DNA s-a exprimat în sensul combaterii efectelor negative în planul imaginii şi credibilității instituției, generate de Decizia CCR 68/2017, prin instrumentarea urgentă a unor dosare „cu miniștri”, de impact mediatic, și-a exprimat dezacordul cu privire la caracterul legal, definitiv și general obligatoriu al Deciziei CCR 68/2017 şi a folosit exprimări inadecvate la adresa Curții Constituționale și a unui judecător al Curții Constituționale, inducând ideea în cadrul opiniei publice că unul dintre criteriile în funcție de care se prioritizează soluționarea dosarelor este impactul mediatic al acestora și calitatea oficială a persoanelor cercetate”.

Nu a rămas netaxată nici atitudinea abordată față de subordonați: “De asemenea, procurorul șef al DNA a folosit față de colegii procurori un ton superior și agresiv, inadmisibil în raport cu standardele minimale de etică și deontologie ale unui magistrat, de natură a genera în rândul opiniei publice un sentiment de indignare și a unui dubiu legitim cu privire la respectarea principiilor supremației Constituției și a legilor, precum și a imparțialității procurorilor”, a mai precizat Inspecția Judiciară, care a arătat că o asemenea abatere este “prevăzută de art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, respectiv atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii, constând în aceea că prin intermediul unei corespondenţe electronice (e-mail) a adoptat o atitudine nedemnă, folosind la adresa procurorilor cuvinte şi expresii cu un conținut vădit denigrator, insultător și amenințător, respectiv „lași”,

„bârfitori”, „infractori”, făcând cunoscut acestora faptul că „există deja un cerc de suspecți”, cu referire la un dosar penal, încălcând astfel obligația de rezervă și normele de conduită atașate profesiei de magistrat”.

Acţiunea disciplinară respectivă – în care era parte și procurorul șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Iacob – a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea magistraţilor în cauză.

Deocamdată, această cauză nu a intrat în discuția Secției pentru procurori în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.