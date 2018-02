N. D.

În privinţa organizării de manifestări culturale, Ploieştiul continuă să fie un punct de reper pe harta României, inclusiv pentru artişti din străinătate.

Astfel, Teatrul „Toma Caragiu” anunţă că, luna aceasta, mai exact pe 23 şi 24 februarie, este programat spectacolul “Broadway rocks”, realizat de studenți ai departamentului de musical de la University Central Weston, unul dintre cele mai importante centre pedagogice de teatru muzical din sud-vestul Marii Britanii, coordonați de regizorul Kyle Davies. “Broadway rocks” reunește secvențe din musicaluri celebre cu tematică rock – “Mamma Mia”, “We Will Rock You”, “Jersey Boys”, “Rock of Ages”, și numere din musicaluri clasice – “Gypsy”, “Oklahoma”, “Jesus Christ Superstar”, “Wizard of Oz “sau “Cats”. Astfel, publicul se va putea delecta cu momente antrenante, spectacolul fiind o explozie vizuală, în care muzica și dansul se vor îmbina în atmosfera plină de energie a unui musical rock original. De menţionat că Kyle Davies este unul dintre regizorii care au avut ocazia de a pune în scenă spectacole pe Broadway, semnând o colaborare inclusiv alături de celebra Julie Andrews, cunoscută pentru rolurile din „Sunetul muzicii” și „Mary Poppins”.

Cele două spectacole care vor avea loc la Ploieşti, şi care vor începe la ora 18.30, vor încheia mini-turneul din România al trupei din Marea Britanie, ce mai include reprezentații la Teatrul „George Ciprian” din Buzău și la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani. Biletele se pot achiziționa de la Agenția de Bilete a teatrului ploieştean, preţul unui singur tichet fiind de 25 de lei.