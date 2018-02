V. Stoica

Anul 2018 va fi un an al bătăliilor pentru proiecte, la nivelul municipiului Ploiești. În speranța că “luptele” din interiorul Consiliului Local Ploiești pentru implementarea unora sau a altora dintre obiectivele necesare dezvoltării orașului vor fi în favoarea cetățenilor municipiului, se anunță o adevărată bătălie – chiar dură – pe sumele alocate de la bugetul local sau din creditele bancare pentru anumite servicii sau investiții importante.

Creditele bancare par să fie în cursul acestui an gura de oxigen pe care o va avea Ploieștiul, în condițiile în care majorările salariale ale funcționarilor din aparatul propriu și din instituțiile subordonate Consiliului Local Ploiești vor apăsa destul de greu pe umerii municipiului, bugetul local fiind încercat din plin. Ieri, înaintea dezbaterii pe proiectul supus consultării publice de către reprezentanții municipalității – dar afișat într-o formă mai amplă abia în data de 1 februarie – încă nu se știa foarte clar dacă proiectul va mai suferi modificări înainte de a fi expus în fața celor prezenți la Teatrul “Toma Caragiu”.

Cu câteva ore înaintea dezbaterii publice care a avut loc la teatru, grupul consilierilor PSD-ALDE din cadrul Consiliului Local Ploiești a lăsat să se întrevadă că va veni cu o altă variantă a bugetului local, ținând cont și de solicitările primite de la cetățeni.

Ultima variantă a proiectului de buget făcută publică înaintea dezbaterii care a avut loc la Sala Teatrului „Toma Caragiu” arăta cam sumbru: secțiunea de funcționare era estimată la 356,6 milioane de lei, în timp ce secțiunea de dezvoltare abia dacă depășea 64,5 milioane de lei. Ceea ce înseamnă că salariile din primărie și din instituțiile subordonate Consiliului Local Ploiești, serviciile publice, reparațiile curente, subvențiile pentru încălzire și transport public vor acapara cu totul bugetul local estimat pentru anul în curs, în timp ce investițiile noi vor rămâne de… căruță, dacă municipalitatea nu va avea anul acesta varianta atragerii de fonduri europene pentru proiectele ce vor fi depuse pe diferite axe de finanțare.

Partea de subvenții la încălzire și la transportul public arată cumplit la început de an. În ambele cazuri, prevederile bugetare din ultima variantă făcută publică înainte de dezbaterea publică arătau cumplit: sume la jumătate comparativ cu fondurile cheltuite în cursul anului trecut. Astfel, subvențiile care să acopere diferențele dintre prețul de producție și tariful la energia termică livrată populației – conform variantei de buget local – ar fi în cursul acestui an de… 10,2 milioane de lei, în timp ce execuția bugetară pe anul 2017 arăta că s-au cheltuit nici mai mult, nici mai puțin de 20,9 milioane de lei.

Pe de altă parte, capitolul transporturi arată aproape identic în privința scăderii la jumătate a sumelor prevăzute la început de an bugetar: fonduri de doar 20,4 milioane de lei prevăzute pentru acest an, față de 40,68 milioane de lei – cheltuiți în 2017. Dacă valoarea subvențiilor pentru TCE va rămâne la acest nivel, probabil vom avea parte din nou de amenințări cu declanșarea grevei în transportul public ploieștean.

Creștere semnificativă, însă, ca să trecem de la o extremă la alta, este în zona salariilor aferente personalului propriu al Primăriei Ploiești, al Centrului de Excelență în Afaceri și al Parcului Municipal Ploiești. În acest caz, vorbim – potrivit proiectului de buget – despre 28 milioane de lei prevăzuți pentru anul 2018, comparativ cu 17,6 milioane de lei cheltuiți anul trecut.

Grupul consilierilor PSD-ALDE va veni cu o altă variantă de buget

Pentru că au anunțat că au opinii diferite de cele ale primarului municipiului Ploiești referitor la unele capitole bugetare pentru anul 2018, consilierii locali ai PSD și ai ALDE au transmis că vor veni cu “soluții concrete pentru dezvoltarea municipiului Ploiești”.

Printr-un comunicat de presă, aleșii locali au transmis: “Grupul consilierilor PSD-ALDE din cadrul Consiliului Local Ploiești urmărește cu îngrijorare modul în care primarul municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, a înțeles să pună la dispoziția ploieștenilor proiectul bugetului local aferent anului 2018.

Deși un proiect incipient a fost supus consultării de la jumătatea lunii ianuarie, o formă elaborată a proiectului de buget a fost publicată cu foarte puțin timp înaintea dezbaterii publice, ceea ce înseamnă că ploieștenii care vor fi prezenți astăzi (n.n. – ieri) la Sala Teatrului “Toma Caragiu” din Ploiești nu au avut parte, nici de această dată, de o transparență decizională reală.

La un an și jumătate de la alegerile locale din anul 2016, edilul șef al Ploieștiului demonstrează o lipsă acută de proiecte cu care să vină în sprijinul și în întâmpinarea dorințelor cetățenilor municipiului, iar propunerea de buget subliniază – dacă mai era nevoie – că ideile fixe, dar nerealizabile, stau la baza administrației Dobre. În plus, primarul Adrian Florin Dobre dă dovadă, în fiecare zi, că nu are o viziune clară asupra dezvoltării municipiului Ploiești, haosul dominând până în prezent mandatul acestuia în fruntea administrației locale.

Consilierii locali PSD-ALDE vor fi prezenți, astăzi (n.n. – ieri), la dezbaterea publică, pentru a lua cunoștință de varianta proiectului de buget. Ulterior, grupul consilierilor PSD-ALDE își va exprima punctul de vedere referitor la proiectul bugetului prezentat în cadrul dezbaterii, urmând să vină cu soluții concrete pentru dezvoltarea municipiului Ploiești, ținând cont și de solicitările venite din partea locuitorilor orașului”.

Şedinţă tensionată la dezbaterea publică

Divergenţele între consilierii locali PSD-ALDE și primarul Adrian Dobre au ieșit la iveală ieri, la dezbaterea pe proiectul de buget al Ploieștiului aferent anului 2018.

Irascibilitate, țipete și contre pornite din cauza diferențelor de opinii referitoare la modul în care va fi împărțit bugetul în acest an au creat o atmosferă tensionată cel puțin în prima parte a întrunirii.

Dezbaterea s-a rezumat în mare măsură discutării proiectului de buget între consilierii locali și primarul Dobre.

Concluzia este însă clară: bugetul trebuie structurat foarte drastic, punct cu punct, indiferent de zona politică din care provin aceste propuneri.