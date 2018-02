Astra 2 – Petrolistul Boldeşti 2-1 (1-1)

Stadion: Parc Vest. Au marcat: Khalill (31), Chipirliu (52) / Barbu (32)

Astra 2: Rudniţchi – Dobre, Marinescu, Vârtej, Toma – Şerban, Banu, Vâlceanu – Lupuleţ, Khalill, Chipirliu. Au mai intrat: Nedelcu – Udrea, Condrea. Antrenor: Marius Măldărăşanu.

Petrolistul: L. Dinu – Toader, B. Minea, Ionescu, Stanca – Barbu, N. Rusu, R. Alecsandru, Costache – Puchea, Saulea. Au mai intrat: Alexe, Robert Ion. Antrenor: Marian Ilie.

A arbitrat: Robert Nuţu

„Satelitul” Astrei are un sfârşit de săptămână plin, cu două partide amicale, în două zile, pentru a da şanse la câte 90 de minute pe teren tuturor jucătorilor din lot. Ieri, antrenorul Marius Măldărăşanu a ales să mizeze şi pe cei doi jucători trimişi de Edward Iordănescu la echipa a doua, Bogdan Chipirliu, care a şi marcat golul victoriei de altfel, şi Robert Vâlceanu dând piept cu una dintre echipele bune, solide, ale Ligii A Prahova – Petrolistul Boldeşti. Formaţia care a renunţat în vară la Liga a III-a, din cauza cheltuielilor mari, şi-a reformat un lot solid, apariţia lui Bogdan Minea – fundaş central format la Conpet, care a jucat o perioadă la Avântul Măneciu şi care a revenit acum în ţară, după câţiva ani în care a fost plecat în Grecia, fiind un plus pentru Liga A, ca şi prezenţa fostului prim-divizionar Roberto Alecsandru – folosit ca mijlocaş central.

Astra a deschis scorul prin Khalill, imediat “Boldeştina” egalând prin Barbu, pentru 1-1 la pauză. Pentru ca, un şut plasat al lui Chipirliu – din marginea careului mare – să aducă victoria divizionarei C care astăzi merge cu “cealaltă echipă” să dea piept, la Bucureşti, cu Progresul Spartac, ultima repetiţie înaintea startului returului, care va fi, pentru “satelit”, vinerea viitoare, pe stadionul din cartierul “9 Mai”, contra celor de la Voinţa Turnu Măgurele.