Pe ordinea de zi a lucrărilor Comisiei pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului din cadrul Camerei Deputaților, din data de 20 februarie, a intrat în dezbatere Proiectul de lege nr. 241/2017 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale “Apele Române” în domeniul public al unor unități administrativ – teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau județene.

Propunerea legislativă are drept scop venirea în sprjinul autorităților publice locale pentru demararea unor proiecte publice de infrastructură amplasate parțial sau total pe terenurile aflate în domeniul public al statului și în administrarea A.N. “Apele Române”, respectiv în albiile minore sau în zonele de protecție ale cursurilor de apă. Vorbim aici mai ales despre obiective cu finanțare din fonduri europene.

Bunurile solicitate fac parte din categoria bunurilor prevăzute la art. 136 alin (3) din Constituția României, republicată, potrivit căreia “bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectivul exclusiv al proprietății publice”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 136 din Constituția României, republicată, aceste bunuri pot fi închiriate, concesionate, date în administrare sau în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică.

În acest sens, vor putea fi evitate efectele negative asupra absorbției de fonduri europene, această reglementare eliminând problemele generate de forma de proprietate.

Forma finală a rezultat în urma întâlnirii Grupului de lucru din care am făcut parte, unde s-au discutat și amendamente aduse prezentului proiect legislativ. Astfel, la art. 5 alin. (2) din proiectul de lege se specifică faptul că după recepția lucrărilor de modernizare, reparații, întreținere sau investiții noi de infrastructură de transport, dar nu mai târziu de 5 ani de la plata finală a lucrărilor sau, după caz, 5 ani de la data la care bunurile imobile prevăzute la art.1, alin (2) revine de drept Administrației Naționale “Apele Române”, iar în cazul celor prevăzute la art.1 alin. (3) acestea revin în domeniul public al statului.

De asemenea, la alin. (4) același articol 5, se reglementează că dreptul de administrare cu privire la bunul de natura infrastructurii rutiere, nou rezultat sau asupra căruia s-au efectuat lucrări de întreținere sau reparare, aparține instituțiilor/regiilor/companiilor de interes național/județean sau local, cărora actele normative le conferă competență de administrare.

Aceste modificări s-au impus pentru a clarifica situația bunurilor supuse tuturor tipurilor de lucrări, precum și pentru reglementarea unitară a tuturor categoriilor de bunuri transmise către autorități publice centrale sau unități administrativ-teritoriale, care fac obiectul acestui proiect.

Și acest act normativ se înscrie în seria celor care au ca obiect sprijinirea autorităților publice locale în derularea obiectivelor de investiții, dar și simplificarea pașilor legali în promovarea acestuia, atât de către administrația publică locală, cât și de cea centrală.

Deputat PSD,

Rodica Paraschiv