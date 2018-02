Dinamo București – Tricolorul LMV Ploiești 0:3 (18:25, 15:25, 20:25)

Petre Apostol

Sala: „Dinamo”, București; spectatori: 200.

Dinamo: Raul Munoz 4 puncte – 4/14 în atac (29%); 71% recepție pozitivă/53% perfectă (17 recepții), Vuk Milutinovic 2p – 2/6 (33%), Caio Cesar Provenzano de Pra 10p – 8/30 (27%), 2 blocaje, Milan Peric 0/3 (0%); 50% rec. poz./27% perf. (22 rec.), Marius Șoloc 5p – 3/4 (75%), 2 blocaje, Tamaș Kaszap 1p – 1/2 (50%) – Mihai Mărieș 47% rec. poz./20% perf. (15 rec.). A mai jucat: Andrei Georgescu 1p – 1/3 (33%). Rezerve neutilizate: Cristian Chițigoi, Bogdan Mureșan (cpt.), Ionuț Ion Velicu, Radu Floarea.

Total echipă: 23 puncte (5 puncte de break) – 19/63 în atac (30%), 4 blocaje; 56% recepție pozitivă/32% perfectă (59 recepții); 4 erori în atac, 6 erori la recepție, 10 erori la serviciu (54 servicii).

Antrenori: Daniel Rădulescu, Ionuț Harbuz.

Tricolorul LMV: Laurențiu Lică 12 puncte – 10/19 în atac (53%), 1 blocaj, 1 as, Bogdan Olteanu (cpt.) 13p – 11/21 (52%); 100% recepție pozitivă/50% perfectă (12 recepții), Julian Bissette 9p – 2/6 (33%), 6 blocaje, 1 as, Cristian Bartha 2p – 1 blocaj, 1 as, Gjis Jorna 3p – 3/10 (30%), 74% rec. poz./32% perf. (19 rec.), Nikita Stulenkov 11p – 4/5 (80%), 4 blocaje, 3 ași – Philipp Kroiss 85% rec. poz./46% perf. (13 rec.). A mai jucat: Alexander Kullo 1p – 1/1 (100%). Rezerve neutilizate: Pavel Dushkov, Ovidiu Darlaczi, Aleksandar Milivojevic, Tudor Magdaș, Jose Carrasco – Mădălin Marinescu.

Total echipă: 51 puncte (25 puncte de break) – 31/62 în atac (50%), 14 blocaje, 6 ași; 84% recepție pozitivă/41% perfectă (44 recepții); nicio eroare la recepție, 5 erori în atac, 15 erori la serviciu (74 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Arbitri: Florin Dimachi, George Grădinaru, ambii din Galați.

Observator FRV: Angeluș Cotoanță, București.

Deși se anunța un meci dificil, având în vedere partida din tur, din Sala „Olimpia”, nu a fost cazul pentru Tricolorul LMV Ploiești, sâmbătă, pe terenul celor de la Dinamo București, într-o partidă contând pentru etapa a XVIII-a din Divizia A1 la volei masculin, faza I. Fără poftă de joc, într-o sală arhiplină de scaune goale, gazdele nu au pus niciun fel de problemă jucătorilor antrenați de Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu, ploieștenii dominând copios la toate capitolele meciul de sâmbătă, din Capitală.

Astfel, nu a fost decât o plimbare de weekend pentru echipa prahoveană, din fericire pentru aceasta, deoarece până pe 14 februarie se va afla în Ardeal, urmând să dispute trei meciuri în opt zile, după care se va întoarce la Ploiești, în vederea disputei de pe 17 februarie cu deținătoarea titlului, în ultima confruntare din faza I a campionatului.

În privința desfășurării meciului de la București, în primul set, Tricolorul LMV s-a desprins de la scorul de 10:9 pentru gazde, întorcând rezultatul prin patru puncte consecutive. Lovitura decisivă a dat-o, însă, după al doilea timeout tehnic, când s-a distanțat la 21:15, prin șase puncte la rând, impunându-se, ulterior, cu scorul de 25:18.

În actul secund, ploieștenii s-au desprins devreme, scor 7:4. După o scurtă răbufnire de orgoliu a dinamoviștilor, care au revenit la un singur punct în urma oaspeților, Tricolorul LMV s-a distanțat prin patru puncte consecutive, scor 16:11, continuând, apoi, să-și majoreze ecartul, adjudecându-și setul cu scorul de 25:15, fără vreo replică din partea gazdelor.

Setul al treilea a fost, de asemenea, doar o formalitate pentru ploieșteni, care s-au distanțat la 11:6, după care au păstrat o diferență constantă de patru lungimi, până spre final, victoria venind în mod natural, scor 25:20, fără să forțeze mai mult decât era cazul.

Tricolorul LMV a obținut, astfel, al treilea succes consecutiv în mai puțin de o oră și un sfert de joc, menținându-se pe locul secund, la șase puncte în urma liderului, CSA Steaua București. Trupa roș-albastră deschisese runda, vineri seară, pe terenul ultimei clasate, obținând o victorie de trei puncte, scor 3:1 (25:19, 25:23, 27:29, 25:22), evoluând cu rezervele.

În celelalte partide ale etapei, desfășurate sâmbătă, s-au înregistrat următoarele rezultate: Universitatea Cluj – CSM București 0:3 (20:25, 21:25, 22:25), Știința Explorări Baia Mare – CSȘ 2 CNE Baia Mare 3:0 (27:25, 25:11, 25:12), CS Unirea Dej – SCM U Craiova 1:3 (25:20, 23:25, 22:25, 19:25). Runda se va încheia în această seară (ora 18:00), cu meciul care ține capul de afiș, Volei Municipal Zalău – CS Arcada Galați, partidă în care trupa sălăjeană ar putea ajuta pe Tricolorul LMV să se desprindă de gălățeni în clasament, înaintea etapei având un avantaj minim, de un punct.

sursă foto: Tricolorul LMV