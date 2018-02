Dinamo Bucureşti – Tricolorul LMV Ploieşti, astăzi, ora 12:30

Petre Apostol

După o săptămână mai degrabă de pregătire, cu două meciuri în campionat împotriva ultimelor două clasate, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti revine la disputele serioase, având programat, astăzi, un duel care se anunţă destul de complicat, în deplasare, în cadrul etapei a XVIII-a din Divizia A1, faza I, televizat pe postul Digisport 3. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu vor oferi replica formaţiei Dinamo Bucureşti, grupare care, deşi este nou-promovată şi se află în a doua jumătate a clasamentului, a demonstrat că poate pune probleme oricărei echipe.

De exemplu, formaţia dinamovistă, antrenată de Daniel Rădulescu şi Ionuţ Harbuz, este singura din campionat care a reuşit să învingă liderul clasamentului, CSA Steaua Bucureşti, iar succesul respectiv s-a înregistrat pe propriul teren. De remarcat că Steaua a mai pierdut în acest sezon, pe plan naţional, doar cu Tricolorul LMV, însă în Cupa României.

După ce a comis un nou pas greşit în duelul pentru prima poziţie din ierarhie, pierzând pe terenul celor de la CSM Bucureşti, în precedenta partidă disputată în deplasare (în urmă cu trei etape), echipa ploieşteană nu mai are voie să realizeze alte surprize neplăcute, pentru a nu se îndepărta şi mai mult de obiectiv, acela de a-şi adjudeca, în premieră, titlul naţional. Mai ales că, înaintea acestei etape, Olteanu şi co. se găseau la şase puncte în urma formaţiei Steaua, ocupând locul al doilea, cu 41 de puncte în total.

Dinamo Bucureşti, echipă care se confruntă cu probleme de ordin financiar, se află pe locul al şaptelea, cu 22 de puncte, fiind prima sub linie pentru calificarea în faza superioară, în partea a doua a campionatului. Dinamoviştii încă ar mai avea ceva speranţe pentru prezenţa între primele şase clasate, însă şansele sunt minime, având în vedere că se găsesc la opt puncte în urma echipei de pe a şasea poziţie, SCM U Craiova, şi mai sunt doar cinci etape până la finalul fazei I, inclusiv cea din acest final de săptămână. Totuşi, un succes de trei puncte cu Tricolorul LMV le-ar aduce un mare plus în această privinţă, de aceea meciul se anunţă unul foarte interesant.

Trei din trei, pentru ploieşteni

Tricolorul LMV Ploieşti s-a confruntat de trei ori cu Dinamo Bucureşti, în istorie, toate cele trei meciuri încheindu-se cu victoria echipei prahovene. În plus, ploieştenii nu au cedat niciun punct în disputele directe.

Cele două echipe s-au întâlnit prima oară în sezonul 2015/2016 al Diviziei A1, când Tricolorul LMV era formaţia nou-promovată, în vreme ce Dinamo urma să retrogradeze. Ploieştenii s-au impus, atunci, cu scorul de 3:1 (25:18, 22:25, 25:15, 25:22), în Capitală, şi cu scorul de 3:1 (27:25, 21:25, 25:21, 25:17), pe teren propriu.

Cea de-a treia întâlnire directă a avut loc în turul fazei I a actualei ediţii de campionat, Tricolorul LMV câştigând tot cu scorul de 3:1, pe seturi 26:28, 25:20, 25:16, 25:18.

La meciul dintre Dinamo şi Tricolorul LMV au fost delegaţi arbitrii gălăţeni Florin Dimachi şi George Grădinaru, în vreme ce observator din partea federaţiei a fost desemnat Angeluş Cotoanţă, din Bucureşti, chiar preşedintele Comisiei Centrale de Competiţii din cadrul forului naţional.

Etapa a început de ieri seară, cu meciul dintre CSU Universitatea de Vest Timişoara şi CSA Steaua Bucureşti. Astăzi, mai sunt programate partidele Universitatea Cluj – CSM Bucureşti (ora 12:00), CS Unirea Dej – SCM U Craiova, Ştiinţa Explorări Baia Mare – CSŞ 2 CNE Baia Mare (ambele, de la ora 18:00), runda urmând să se încheie cu reeditarea SuperCupei României, Volei Municipal Zalău – CS Arcada Galaţi (luni, ora 18:00). De remarcat că la echipa din Zalău a sosit, din această săptămână, fostul antrenor de la Galaţi, bulgarul Nikolay Jeliazkov, care l-a înlocuit, astfel, pe Marian Constantin de la cârma campioanei, formaţie care a fost departe de rezultatele din sezonul precedent.