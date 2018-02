Marcel Marin, Bogdan Chitic

Cu mai puțin de zece zile înaintea debutului oficial în sezonul de primăvară al fotbalului județean, ce se va consemna odată cu desfășurarea turului al VI-lea al Cupei României, formațiile din eșaloanele inferioare fac ultimele ,,retușuri” în condiții de iarnă. Vorbim despre echipele din Superliga B Prahova și din cele șase serii ale Ligilor B și C, care, în ultimele zile, au întețit seria meciurilor de verificare și a turneelor amicale în județul Prahova.

Mai jos, vă prezentăm câteva dintre rezultate înregistrate în aceste jocuri test, în penultima săptămână de pregătiri dinaintea startului oficial.

AS Muntenia Blejoi – Secunda Adâncata 2-2 (1-0)

Echipa de Liga B, AS Muntenia Blejoi, a susținut, recent, un meci amical împotriva unei formații de eșalon superior din județul Ialomița, Secunda Adâncata (Liga a IV-a, locul 7). Deși au dominat, pe alocuri autoritar, primele 60 de minute ale întâlnirii, și au condus cu 2-0, grație ,,dublei” semnate de V. Nica – autorul unor reușite de generic, la vinclul porții, prahovenii au cedat teren pe final, permițându-le adversarilor să înscrie de două ori și să obțină o remiză nesperată, cel puțin la un moment dat. Mai întâi, Al. Buturugă a redus din diferență din interiorul careului, la capătul unui contraatac, pentru ca, mai apoi, Cl. Bader – cel care a apărat buturile ialomițenilor în prima repriză, să stabilească rezultatul final printr-un șut splendid, de la 25 de metri, sub bara transversală.

AS Muntenia: Stroe – Racovițeanu, M. Androne, Gheorghe, Dinu – R. Dorobanțu, Bojoacă, A. Ioniță, C. Nițoi – Nica, B. Pârvu. Au mai jucat: A. Stoica, Cuprian, Nicolescu, G. Stănescu, V. Voicu. Antrenor: Adrian Ioniță.

Secunda Adâncata: Cl. Bader – Drăgan, V. Crângașu, C. Crângașu, Neagu – Dinu, Al. Buturugă, Adam, Ad. Stoica – Ad. Alexandru, Ghiocel. Au mai jucat: Fl. Mareș, D. Nicolae. Antrenor: Alexandru Buștea.

Turneu amical la Bălțești

La finalul săptămânii trecute, pe terenul de la Bălțești s-a desfășurat un ,,patrulater” la care au luat parte Unirea Tricolor Lipănești și Tirana Homorâciu, ambele din Liga C, seria Văleni, și, respectiv, AS Podenii Noi Valea Dulce și AS Podenii Vechi, din Liga B, seria Nord. După disputarea celor șase partide, în sistem ,,fiecare cu fiecare”, AS Podenii Vechi a încheiat pe prima poziție, cu victorii pe linie, podimul fiind completat de Unirea Tricolor Lipănești și Tirana Homorâciu.

Rezultatele înregistrate:

AS Podenii Vechi – Unirea Tricolor Lipănești 3-0

AS Podenii Noi Valea Dulce – Tirana Homorâciu 1-3

AS Podenii Vechi – AS Podenii Noi Valea Dulce 4-1

Unirea Tricolor Lipănești –Tirana Homorâciu 3-2

AS Podenii Vechi – Tirana Homorâciu 2-0

Unirea Tricolor Lipănești – Podenii Noi V. Dulce 3-1

Formația din Cocoșești a urcat la munte

Una dintre echipele aflate în plutonul fruntaș al Superligii B Prahova, Real Rio Cocoșești (locul 5, 31 puncte), întreprinde, în aceste zile, un stagiu centralizat de pregătire în zona Bran-Moeciu. Prahovenii vor rămâne la ,,cote înalte” până duminică, atunci când, în drumul de întoarcere către baza proprie de antrenament, se vor opri la Câmpina pentru a disputa un joc amical în compania celor de la CS Valea Doftanei.

Alte jocuri amicale:

Tineretul Berceni – CS Brazi Negoiești 4-2

Viitorul Fulga – Rapid Sălciile 2-6

Rapid Sălciile – Olimpia Cireșanu 4-3

CS 2 Brazi – CSC 2 Berceni 4-4