Depoziția unui martor – fie el cu identitate protejată sau nu – ar trebui să fie, așa cum scrie la carte, declarația dată în fața polițistului/procurorului/ judecătorului în care acesta să descrie faptele cunoscute de el personal, mărturie care să contribuie la clarificarea unei cauze penale. Deseori, depoziția martorilor poate să lămurească într-atât evoluția unui șir de fapte încât să conducă fie la achitarea, fie la condamnarea unei persoane inculpate.

Fostul deputat de Prahova Vlad Cosma a venit cu noi dezvăluiri, duminică seara, la postul de televiziune Antena3, prin intermediul unor înregistrări audio din care reiese că litera Codului de procedură penală este aplicată preferențial, în funcție de intențiile de “paradeală” pe care le au unii dintre anchetatori.

Inspecția Judiciară – care a anunțat abia vineri, 16 februarie, că s-a autosesizat pe data de 12 februarie în legătură cu înregistrările prezentate public de Vlad Cosma – are obligația să clarifice aceste situații, pentru că, altfel, există riscul de a pune sub semnul întrebării o mulțime de sentințe penale care au avut la bază, printre altele, declarații ale unor martori cu identitate protejată.

Din înregistrările prezentate duminică seara, pe Antena 3, de fostul deputat de Prahova Vlad Cosma reiese că unii dintre procurorii DNA Ploiești folosesc metode cel puțin nedemne de activitatea unui anchetator: influențarea martorilor. Cum martorii cu identitate protejată sunt cei de la care se obțin declarații în fața instanței de judecată în condiții stricte stabilite de procedura judiciară, depozițiile acestora nu ar trebui să fie alterate de nicio influență externă, cu atât mai puțin din partea anchetatorilor.

Înregistrarea prezentată duminică seara de către Antena 3 este de o gravitate extremă, care aduce în prim-plan o întrebare legitimă: cât de reale sunt declarațiile martorilor protejați folosiți din plin în ultimii ani în unele procese penale? Inspecția Judiciară spune că „va gestiona cu profesionalism, obiectivitate şi celeritate aspectele sesizate, cu respectarea tuturor garanţiilor procedurale”.

”În această înregistrare vom auzi vocile domnului Onea, a procurorului Portocală și a doamnei Giluela Deaconu. În înregistrări este vorba despre dosarul fostului primar al Ploieștului, domnul Volosevici. Dosarul care s-a pregătit împotriva dânsului era ca să nu mai candideze pentru funcția de primar al orașului Ploiești”, a sintetizat Vlad Cosma esența înregistărilor prezentate la Antena 3, duminică seara.

Transcriptul înregistrării audio:

poliţist DNA Gabriela Florea: Bună ziua!

Vlad Cosma: Sărut mâinile, doamnă!

poliţist DNA Gabriela Florea: Să trăiţi, doamna comisar-şef!

Vlad Cosma: Sărut mâinile, doamna!

poliţist DNA Gabriela Florea: Să trăiţi, doamna comisar-şef!

….(neinteligibil)…

(VLAD COSMA ESTE DUS ÎN BIROUL PROCURORULUI-ŞEF DNA LUCIAN ONEA)

Vlad Cosma: Bună ziua!

poliţist DNA Gabriela Florea: Mi-a zis domnul Negulescu să-l asteptaţi. Deci, e la noi în birou, mai durează 2 minute şi vine şi mi-a zis să vă bag aici.

Vlad Cosma: Da.

poliţist DNA Gabriela Florea: Da? Se poate?

procuror-şef Lucian Onea: Da, da, da.

(VLAD COSMA DISCUTĂ CU PROCURORUL-ŞEF DNA LUCIAN ONEA ÎN BIROUL SĂU)

Vlad Cosma: Stau cu şefu’. Ce faceţi?

procuror-şef Lucian Onea: Ce dracu’ să fac…lucrez la asta cu Hidro Prahova, tre’ să fac disjungeri acuma….(neinteligibil)..

Vlad Cosma: Şi-l trimiteţi ? (ref: dacă trimite dosarul în judecată)

procuror-şef Lucian Onea: Cum?

Vlad Cosma: Il trimiteţi în judecată?

procuror-şef Lucian Onea: …(neinteligibil)…

Vlad Cosma: Păi nu ştiu, am văzut că n-aţi mai ..

procuror-şef Lucian Onea: Am mai avut percheziţiile alea informatice …da.

(ÎN BIROUL PROCURORULUI-ŞEF LUCIAN ONEA INTRĂ PROCURORUL GILUELA DEACONU)

Vlad Cosma: Săru’ mâna!

procuror Giluela Deaconu: Am crezut că sunteţi în birou, că aşa mi-a zis.

Vlad Cosma: A, nu, aici m-a condus. La 12 sau 12.30? (ref: când urma audierea normală în ziua următoare)

procuror Giluela Deaconu: La 12, la 12. Am mutat.

Vlad Cosma: Şi are voie şi avocatul lui să-mi pună ?

procuror Giluela Deaconu: Da, o să vă pună tot felul de întrebări, da, dar dvs vă orientaţi în aşa fel încât…ziceţi..”nu cunosc, nu-mi mai amintesc…”

Vlad Cosma: Am înţeles.

procuror Giluela Deaconu: Nu spuneţi că nu cunoașteţi…

procuror Giluela Deaconu: Da..”la momentul ăsta nu-mi amintesc”.

Vlad Cosma: Da…bun.

procuror Giluela Deaconu: Cam asta ar fi.

Vlad Cosma: Bun! Şi ce mă întrebaţi dvs?

procuror Giluela Deaconu: Ce o să vă întreb eu? O să vă întreb dacă aţi avut vreo întâlnire…că ştiţi că ea aşa susţine…(neinteligibil)…

Vlad Cosma: Şi eu o să zic că nu.

procuror Giluela Deaconu: Cu Alexe, cu Volosevici şi cu femeia aia Limboșeanu.

Vlad Cosma: Da, şi zic că nu-mi aduc aminte.

procuror Giluela Deaconu: Dumneavoastră spuneţi că nu, nu, nu aţi avut. Păi n-aţi.. aţi avut întâlnire cu ei vreodată?

Vlad Cosma: Nu, n-am avut. Păi asta zic.

procuror Giluela Deaconu: Nu, n-am avut niciodată o întâlnire în noiembrie. Dar în vară? În vară…

Vlad Cosma: Aţi avut vreo întâlnire?

procuror Giluela Deaconu: Aţi avut vreo întâlnire cu ăştia? Şi o să spuneţi: “cu femeia sub nicio formă, nu” …aşa … “iar cu Alexe…nu-mi amintesc”. Ok? Că dacă o să spuneţi că aţi avut, o să vă întrebe ce aţi discutat.

Vlad Cosma: Ok, ok.

procuror Giluela Deaconu: Sau puteţi să spuneţi: “nu-mi amintesc ce-am discutat, am avut o întâlnire, dar nu-mi amintesc ce am discutat.”

Vlad Cosma: Nu, nu-mi amintesc! Bun! Şi după aia mă mai întrebaţi dacă ştiu că i-a dat bani? (ref: lui Volosevici )

procuror Giluela Deaconu: Da, da….”am auzit”..

Vlad Cosma: De unde am auzit?

procuror Giluela Deaconu: De la el sau din mediul pe care noi îl frecventăm. Aveţi grijă, să vă gândiţi bine înainte, să vedeţi nuanţa şi ziceţi ceva de genu’: “nu-mi amintesc”.

Vlad Cosma: Da.

procuror Giluela Deaconu: Nu că nu vreau să răspund pentru că martorul e obligat să răspundă, dacă nu, săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă, numai suspectul poate spune “nu vreau să răspund” pentru că el are dreptul ăsta.

Vlad Cosma: Deci, la aia nu m-am văzut în noiembrie, la aia din vară nu-mi aduc aminte şi ştiu că i-a dat bani din mai multe locuri.

procuror Giluela Deaconu: Da.

Vlad Cosma: Mediul politic.

procuror Giluela Deaconu: ….(neinteligibil) ..cred că o sa fie amândoi avocaţii.

Vlad Cosma: Cine?

procuror Giluela Deaconu: Placintă şi unu’ de la Bucureşti.

Vlad Cosma: Eh..

procuror Giluela Deaconu: Da, exact. N-au cum, cu ce să vă deranjeze, nu. Şi dacă sar calul, suntem noi acolo, nu le permitem. Ei asta spun, că a fost o întâlnire în luna…în luna, nu spun luna, premergătoare alegerilor din noiembrie. Cred că în noiembrie au fost alegerile sau la începutul lui decembrie 2012.

Vlad Cosma: Mda.

Vlad Cosma: Cam obosit! Să trăiţi! Să trăţi!

(ÎN BIROUL PROCURORULUI-ŞEF LUCIAN ONEA INTRĂ PROCURORUL MIRCEA NEGULESCU)

procuror M. Negulescu: După anchete.

procuror Giluela Deaconu: După nişte anchete, mă, nişte anchete..

Vlad Cosma: V-am luat locul, mă scuzaţi (ref: scaunul lui Negulescu ).

procuror Giluela Deaconu: Plăcintă …(neinteligibil)…

Vlad Cosma: Sunteţi și dvs de faţă? (ref: ancheta de a doua zi)

procuror Giluela Deaconu: Da, amândoi. (ref: procurori G. Deaconu şi M. Negulescu)

Vlad Cosma: Am înţeles.

…(neinteligibil)…

procuror M. Negulescu: M-am purtat urât cu el. L-am făcut porc.

procuror Giluela Deaconu: L-a făcut porc.

procuror M. Negulescu: Păi dacă e porc.

procuror Giluela Deaconu: Eu am încercat să-l conving că nu l-a făcut porc, da..

…(neinteligibil)…

procuror M. Negulescu: Păi dacă semnează, mă…

…(neinteligibil)…

procuror-şef Lucian Onea: Numa’ probleme.

procuror Giluela Deaconu: Procurorul bun şi procurorul rău.

Vlad Cosma: Şi cine e bun? Dumneavoastră?

procuror Giluela Deaconu: Lasă-l, domne, că nu v-a făcut porc. Am fost eu aici prezentă. Chiar nu, nu dumneavoastră v-a zis porc. “Dar cui i-a zis? Că eu eram singur aici.”

…(râsete)…

Vlad Cosma: Vorbea la telefon.

…(râsete)…

procuror Giluela Deaconu: Auzi, nu mi-am dat seama să-i zic, “vorbea la telefon”, pe bune, uite, că ştie.

procuror Giluela Deaconu: Vorbea puţin la telefon.

….(râsete)….

….(neinteligibil)…

procuror M. Negulescu: Îl bufnea plânsul la plecare.

procuror Giluela Deaconu: Pai da…dacă l-ai luat şi la sentiment.

procuror M. Negulescu: L-am luat la sentiment…zic: ”păi, nu vezi, bă, te-a manipulat ăla, jegosu’ ăla, hoţul ăla, vagabondul ăla”….”

Declaraţii la instanţă de faţă cu poliţistul DNA

Pe de altă parte, Vlad Cosma a făcut publice două fotografii cu Gabriela Florea, polițist judiciar DNA Ploiești, despre care a menționat că au fost realizate în camera martorilor protejați. “Am dat o declarație într-un dosar, pe care am dorit să nu o mai susțin. Onea, pentru a mă determina să susțin în instanță declarația, m-a trimis într-o cameră a martorilor protejați cu doamna Gabriela Florea pentru a mă influența”, a mai susținut Vlad Cosma.

Se pare că polițista DNA nu ar fi trebuit să se afle în acel moment cu Vlad Cosma și se ascundea în spatele camerei video, prin intermediul căreia erau transmise imaginile și declarația sa ca martor protejat în fața instanței de judecată.