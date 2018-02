Bogdan Chitic

Ședința Consiliului Director al Federației Române de Baschet, care a avut loc în urmă cu două zile, la București, a oferit o serie de repere cu privire la desfășurarea activității baschetbalistice la nivel național, începând cu sezonul 2018-2019. Printre deciziile importante care privesc în mod direct cluburile din primele două eșaloane ale țării, între care și reprezentele orașului nostru, CSM Ploiești și CSU Ploiești, se număra înființarea și organizarea, din toamna acestui an, a Ligii Naționale de baschet „3×3”. Scopul acestei noi competiții apărute în calendarul FRB îl reprezintă creșterea coeficientului de țară și a șanselor de calificare a României la Jocurile Olimpic de la Tokyo, din 2020, acolo unde baschetul „3×3” își va face debutul absolut în calendarul celei mai importante întreceri de pe planetă. Pentru moment, nu se cunosc alte detalii cu privire la formatul competiției și numărul echipelor participante, dar este cert că toate cluburile din primele două divizii care vor lua startul în ediția viitoare de campionat vor fi obligate să participe și în Liga Națională de baschet „3×3”. Astfel, se va oferi o șansă în plus jucătorilor români – principalii beneficiari ai noului proiect, să se afirme pe plan național și să poată evolua sub tricolor la principalele competiții internaționale de baschet „la un panou”, din anii ce vor urma – Campionatele Europene, Mondiale și Jocurile Olimpice. Mai multe detalii în acest sens vor fi oferite de federali în urma Adunării Generale ordinare a FRB, convocată pentru data de 16 aprilie.