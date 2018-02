• Reprezentanţii lanţului de magazine promit că vor face investigaţii

Violeta Stoica

Sub acoperirea “politicii magazinului”, Lidl România își bate joc în mod constant de clienți, supunându-i unor practici jignitoare, indiferent dacă au sau nu au motive pentru a face acest lucru.

Deși nu îmi stă în fire să folosesc paginile ziarului Prahova, la care lucrez, pentru a povesti situații personale, repetarea unei probleme întâmpinate la unul dintre magazinele lanțului Lidl România, din Ploiești, m-a determinat să o fac, de această dată.

După o situație similară, petrecută în urmă cu circa două săptămâni, ieri dimineață, am avut parte din nou de un tratament ofensator din partea angajaților de la magazinul Lidl de pe strada Grădinari, cartierul Mihai Bravu, din Ploiești.

La intrare în magazin, am arătat paznicului o geantă (cumpărată, culmea, tot de la LIDL, vara trecută) în care aveam o pungă cu niște produse achiziționate de la un alt magazin din cartier. Acesta mi-a spus că este în regulă și că pot să trec. Fără a detalia, precizez și că magazinul dispune de un sistem complex de supraveghere video a incintei! Am intrat în magazin, am cumpărat ceea ce aveam de cumpărat (pentru un parastas) și am așteptat să îmi vină rândul la casă. Acolo… din nou mi s-a cerut să prezint ce am în bagajul respectiv. Am arătat, însă am și reproșat – a nu știu câta oară – că practica de a scormoni în gențile clienților nu este normală. Răspunsul a fost că aceasta este “politica magazinului”.

Am vociferat și am cerut să vină șeful magazinului. Persoana respectivă mi-a spus că pot să fac reclamație. După vreo câteva minute, am primit trei coli A4 pentru a-mi așterne pe hârtie plângerea către Lidl România. Prima pagină este atașată acestui articol, primă pagină pe care am postat-o, ieri, și pe pagina de facebook a Lidl România.

Iar răspunsul Lidl Romania de pe pagina de facebook oficială a venit prompt: “Mulțumim pentru mesaj și ne pare rău tare pentru neplăcerile create. Te asigurăm că vom transmite sesizarea ta către persoanele responsabile care pot investiga și lua măsuri necesare”.

Pe de altă parte, însă, în momentul în care voi primi răspunsul scris de la reprezentanții Lidl România pe adresele de e-mail menționate în reclamația scrisă lăsată în magazinul de pe strada Grădinari, mă voi adresa în scris și Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor. Telefonic, responsabilii de la CJPC au menționat chiar ieri că această politică a magazinului, relatată de mine și trăită de mulți dintre cumpărători, reprezintă cel puțin o practică neloială față de clienți, în condițiile în care nu se pune la dispoziția acestora cel puțin un spațiu pentru depozitarea bagajelor, la intrarea în magazin.