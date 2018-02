F. T.

Potrivit unui comunicat de presă al Institutului Național al Magistraturii (INM), în urma candidaturilor depuse, au fost selectați doi judecători care urmează să participe, în perioada 19-20 aprilie a.c., la Viena, la Seminarul “Applicability and effect of the EU Charter on fundamental rights in national proceedings”.

Este vorba despre magistrații Elena Simona Lazăr – de la Curtea de Apel Ploiești – și Adriana Ioan Sincu Badea, de la Judecătoria Constanța.

Tot INM mai informează că, în ipoteza în care vor fi suplimentate locurile pentru respectivul seminar, pe lista de rezervă mai sunt “în așteptare” alți doi magistrați – unul de la Judecătoria Piatra Neamț și un altul de la Tribunalul Constanța.

Amintim că Rețeaua Europeană de Formare Judiciară a demarat, în acest an, o selecție a magistraților care să participe la seminarul din Austria.

Acesta se va desfășura în limba engleză și se adresează exclusiv judecătorilor. Data limită de înscriere a fost 28 ianuarie 2018.