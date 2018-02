Se rostogolesc, pe zi ce trece, informații tot mai grave în legătură cu modul de operare din interiorul unor structuri ale statului român care ar trebui să urmărească, în exclusivitate, aplicarea legii. Înregistrările devastatoare făcute de fostul deputat de Prahova, Vlad Cosma, plângerile penale depuse deja pe numele procurorilor de către persoanele “cercetate” abuziv, declarațiile șocante ale unor oameni ai legii care au picat, la rândul lor, în pânza de păianjen a procurorului Mircea Negulescu și a șefului acestuia, Lucian Onea, toate acestea par să conducă la o singură concluzie: în unele structuri ale statului există personaje cel puțin dubioase, care pun înaintea aplicării legii “fetișuri” personale, răzbunări sau pur și simplu ranchiune ivite “din zbor”.

Doi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au cerut descâlcirea ițelor tot mai încurcate din DNA, urmând să se aducă în discuția Plenului CSM problema tot mai fierbinte a dezvăluirilor apărute în ultimele zile în spațiul public.

Însă prima reacție fermă oficială legată de scandalul iscat în sânul “unității de elită” a Direcției Naționale Anticorupție a venit din partea ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a solicitat revocarea detașării la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești a celor doi ofițeri judiciariști ale căror nume au apărut în scandalul înregistrărilor. Președintele CSM, judecător Simona Camelia Marcu, a cerut, de asemenea, instituțiilor responsabile ale statului clarificarea cât mai urgentă a situațiilor apărute în ultima perioadă. Aseară, procurorul şef al DNA a făcut prima conferinţă de presă în această calitate, repetând că nu are niciun motiv să demisioneze.

Indiferent de declarațiile care vin din partea părților “beligerante”, este clar că la nivelul DNA Ploiești există un fel de bubă inflamată care tinde să se spargă și să reverse toată mizeria care a fost ascunsă sub preș până acum, din diferite motive. Lucrurile evoluează, însă concluziile pare că sunt departe de a fi trase în cel mai mare scandal iscat în sistemul judiciar românesc în ultimii ani.

Ieri, Ministerul Afacerilor Interne a ieșit cu un comunicat de presă – de altfel, prima reacție oficială a unui ministru după declanșarea dezvăluirilor – în care pune pe tapet revocarea detașării la DNA Ploiești a polițiștilor care apar în înregistrările făcute publice de mass-media.

“Având în vedere aspectele apărute în spațiul public, ministrul Afacerilor Interne a solicitat procurorului șef DNA revocarea detașării din funcție a celor doi polițiști care apar în înregistrările care privesc activitatea DNA – Serviciul Teritorial Ploiești. Este vorba de comisarul șef de poliție Iordache Mihai și comisarul șef de poliție Florea Gabriela. Potrivit OUG 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție revocarea din funcție, înaintea împlinirii termenului de detașare, a polițiștilor de poliție judiciară detașați la DNA se face prin ordin motivat al procurorului șef. Solicitarea a fost făcută în cursul zilei de marți, 13 februarie 2018”, se arată în documentul emis de MAI.

Tot ieri a venit cu o declarație și președintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător Simona Camelia Marcu: ”Îmi exprim profunda îngrijorare cu privire la potențialul acestei situații. Încrederea cetățeanului în justiție se construiește. Instituțiile mass-media au un rol major în informarea generală, dar clarificarea problemelor revine doar instituțiilor statului. Președintele CSM solicită tuturor instituțiilor din sfera judiciară, ca în limitele legale, să urgenteze aceste proceduri, pentru redarea încrederii cetățenilor în justiție”, a spus Simona Camelia Marcu.

Așa cum era de așteptat, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazăr, a rămas alături de Codruța Kovesi și subordonații acesteia. Într-un punct de vedere emis ieri, acesta arată că “dezavuează campania desfăşurată împotriva instituţiilor justiţiei, în mod deosebit a Ministerului Public, de persoane aflate în proceduri judiciare în curs, unele condamnate definitiv; respinge ferm generalizarea la nivelul întregii activităţi a procurorilor a incidentelor procesuale şi a cazurilor particulare de magistraţi procurori cercetaţi disciplinar. Sistemul judiciar are proceduri legale riguroase de verificare a suspiciunilor de abateri disciplinare, inclusiv de genul celor lansate în media; dezavuează acţiunile de instigare publică la intervenţia politicienilor în activitatea judiciară pentru demiterea unor procurori cu funcţii de conducere, prin ignorarea procedurilor judiciare clar prevăzute de art. 51 al. 2 şi 7 din Legea nr. 303/2004, precum şi prin înfrângerea principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat”.

O atitudine tranșantă au avut și reprezentanții societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Victor Alistar și Romeu Chelariu au cerut, printre altele, procurorului general al României “să își asume răspunderea pentru starea de fapt (…)”, “să prezinte public situația plângerilor depuse privind activitatea procurorilor, stadiul dosarelor și să precizeze care sunt motivele pentru care acestea au rămas în nelucrare, să precizeze public de câte ori a solicitat verificarea stadiului acestor dosare, pentru a evita riscul mușamalizărilor colegiale”. “Cea mai grea lovitură dată independenței justiției ar fi mușamalizarea acestui caz de gravă corupere a atribuțiilor judiciare, precum și lipsa unor măsuri de corecții de sistem, acest caz nefiind singular în justiția română”, se mai arată într-o scrisoare deschisă semnată de cei doi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

În prima conferinţă de presă în 12 ani, Kovesi a întors-o ca la Ploieşti

Prima conferință de presă a Laurei Codruța Kovesi, în 12 ani de conducere a structurilor de forță ale Parchetului, s-a dovedit a fi un eșec pentru șefa Direcției Naționale Anticorupție.

“Urmare a informațiilor care au apărut în spațiul public, am solicitat colegilor de la Ploiești un raport scris cu privire la ceea ce a apărut, cu privire la stadiul dosarelor și cu privire la aspectele care au fost sesizate ca fiind nelegale. În urma informațiilor primite, voi face precizări și voi răspunde la întrebări”, a declarat Laura Codruța Kovesi

în prima parte a intervenției sale. “La primul semn de încălcare a atribuțiilor de serviciu am reacționat, conform atribuțiilor legale. Avem mecanisme interne de autocurățare”, a spus Kovesi, referindu-se la cazul de la Ploiești. Șefa DNA a precizat, în legătură cu procurorul Negulescu, că la momentul la care acesta a început activitatea la DNA, nu primise nicio sesizare referitoare la atitudinea lui. Nu am primit sesizări, reclamații sau plângeri împotriva procurorului Negulescu. “Am aflat din acele înregistrări care au fost făcute publice”, a arătat Kovesi.

“Nu am niciun motiv să-mi dau demisia, am respectat legea în tot ce am făcut!”, a declarat, aseară, procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

Şirul înregistrărilor continuă

Succesiunea declarațiilor făcute ieri de către șefi ai unor instituții importante ale statului român a venit ca urmare a continuării șirului înregistrărilor prezentate în spațiul public de către fostul deputat de Prahova Vlad Cosma, dar și ca urmare a dezvăluirilor venite din partea unor persoane care au avut de-a face cu anchetele derulate de DNA Ploiești.

Șocante au fost și dialogurile dintre procurorii DNA Ploiești și Vlad Cosma, înregistrate de acesta din urmă, din care reiese că estimarea prejudiciilor era făcută pur și simplu “după ureche”. Una dintre aceste discuții a fost făcută publică marți seară, tot de către Vlad Cosma:

“procuror-şef DNA Lucian Onea: Îl iei pe ăla … nu domne, eu n-am făcut.. Nu recunoaşte…

procuror DNA Mircea Negulescu: Adică tăcerea lui (ref: a lui Mircea Cosma) poate fi interpretată ca o conivenţă.

procuror-şef DNA Lucian Onea: Da.

Vlad Cosma: Jimy lucrează de 7 MILIARDE şi zice că dă şpagă 35 MILIARDE.

procuror-şef DNA Lucian Onea: Nu prea îi … nu prea îl cred aşa…Sincer.

procuror-şef DNA Lucian Onea: Nu, tati, că mie nu-mi trebuie. Ştii ce-mi zicea? „Ziceţi-mi ce să scriu, ziceţi-mi ce să scriu” … Du-te, mă, în p…. mea de aici. S-a dus în p… mea în altă parte.

Vlad Cosma: Nu merge. Dumitru zice vă a lucrat de 70 DE MILIARDE şi că a dat şpagă 60.

procuror-şef DNA Lucian Onea: Dar nu sunteţi trimis pentru asta (n.r – trimişi în judecată).

Vlad Cosma: Păi cum nu?

procuror-şef DNA Lucian Onea: Sunteţi trimişi .. Am luat 3 lucrări

Vlad Cosma: Păi alea 3 lucrări.

procuror-şef DNA Lucian Onea: Şi alea sunt… Nu ştiu cât la sută.

Vlad Cosma: Jimy din 3 lucrări a avut o dezăpezire.

procuror-şef DNA Lucian Onea: Am calculat nu ştiu cât la sută.

Vlad Cosma: Nu poţi să lucrezi o deszăpezire de 7 miliarde şi să zici că ai dat 35.

procuror DNA Mircea Negulescu: De spălare nu scapă, oricum (ref: constructorul)

procuror-şef DNA Lucian Onea: Băi, fraţilor, deci am reţinut 10%. Dă-le dracu, că nu am reţinut sumele care le-a zis, că nici eu nu l-am crezut…Deci e clară treaba…Am reţinut 3 contracte, am calculat la fiecare procentul.

procuror DNA Mircea Negulescu: 10% .

procuror-şef DNA Lucian Onea: Şi aia a fost. Dă-o dracu, ca n-am reţinut mai mult, restul am disjuns.

Vlad Cosma: De aceea v-am spus, nu o să găsiţi niciodată pe unu’ să zică că a vorbit cu Mircea sau că i-a dat lui Mircea.

procuror-şef DNA Lucian Onea: Da.

Vlad Cosma: Urmăriţi banii. Cine a pus mâna pe o hârtiuţă şi de 1 euro, ăla este coruptul, că ăla a facut-o…Unde sunt banii şi cine a luat banii?

procuror-şef DNA Lucian Onea: Da.

Vlad Cosma: Până la urmă v-a reieşit că a făcut el (ref: Mircea) ceva?

procuror-şef DNA Lucian Onea: Este posibil să ai dreptate.

procuror DNA Mircea Negulescu: Sau măcar că nu ştia.

procuror-şef DNA Lucian Onea:…e posibil să ai dreptate.

Vlad Cosma: Nu face el (ref: Mircea).

procuror-şef DNA Lucian Onea: Da.

procuror DNA Mircea Negulescu: Mă, da de ce să nu poată să vină…eu îţi spun şi altceva, că-mi bag p… Tu tot zici Mircea în sus, Mircea în jos. De ce nu vine Mircea bărbăteşte, aşa…

procuror-şef DNA Lucian Onea: Şi să zică, frate…

procuror DNA Mircea Negulescu: Şi să scrie, frate „e mâna lui Sebi Ghiţă”, şi să scrie şi să semneze. Să o pună pe hârtie”.