Știinţa Explorări Baia Mare – Tricolorul LMV Ploiești 0:3 (12:25, 17:25, 23:25)

Petre Apostol

Sala: „Lascăr Pană”, Baia Mare; spectatori: 250.

Știinţa Explorări: Csaba Nagy 3 puncte – 3/13 în atac (23%); 35% recepție pozitivă/30% perfectă (23 recepții), Ștefan Lupu 8p – 5/9 (56%), două blocaje, 1 as, Vlad Negrean 1p – 1/10 (10%), Robert Țuțea 8p – 8/18 (44%); 31% rec. poz./25% perf. (16 rec.), Codrin Mocanu 5p – 5/6 (83%), Liviu Râpeanu (cpt.) 1p – 1/3 (33%) – Mihai Popovici 40% rec. poz./30% perf. (20 rec.). Au mai jucat: Gheorghe Socaciu 4p – 4/7 (57%), Dan Florea, Andrei Butnaru. Rezervă neutilizată: Ciprian Neamț.

Total echipă: 30 puncte (7 puncte de break) – 27/66 în atac (41%), două blocaje, 1 as; 37% recepție pozitivă/28% perfectă (60 recepții); 5 erori în atac, 8 erori la recepție, 13 erori la serviciu (54 servicii).

Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop.

Tricolorul LMV: Jose Carrasco 3 puncte – două blocaje, 1 as, Gijs Jorna 11 puncte – 10/17 în atac (59%), 1 blocaj; 75% recepție pozitivă/45% perfectă (20 recepții), Pavel Dushkov 7p – 5/7 (71%), 2 ași, Laurențiu Lică 17p – 13/23 (57%), două blocaje, 2 ași, Bogdan Olteanu (cpt.) 12p – 10/19 (53%), 2 ași; 50% rec. poz./20% perf. (10 rec.), Julian Bissette 7p – 3/4 (75%), 3 blocaje, 1 as – Philipp Kroiss 55% rec. poz./27% perf. (11 rec.). A mai jucat: Alexander Kullo. Rezerve neutilizate: Nikita Stulenkov, Ovidiu Darlaczi, Cristian Bartha, Aleksandar Milivojevic, Tudor Magdaș – Mădălin Marinescu.

Total echipă: 57 puncte (32 puncte de break) – 41/70 în atac (59%), 8 blocaje, 8 ași; 63% recepție pozitivă/34% perfectă (41 recepții); o eroare la recepție, 8 erori în atac, 13 erori la serviciu (73 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Arbitri: Cornel Gorban, Ioan Bîrsan, ambii din Iași.

Observator FRV: Mihai Ioanovici, Brașov.

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești nu a întâmpinat mari probleme în meciul din etapa a XIX-a din Divizia A1, faza I, depășind categoric, în deplasare, pe Știința Explorări Baia Mare. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu și-au impus ritmul încă din startul partidei, rezolvând rapid ecuația învingătoarei.

Dushkov a dat startul recitalului ploieștean, continuat, apoi, de Lică, Jorna, Olteanu și Bissette, Tricolorul LMV desprinzându-se, treptat, scor 6:2, 10:4, 14:5, 20:7, pentru a se impune cu scorul de 25:12.

În setul secund, ploieștenii s-au desprins de la scorul de 6:6, prin patru puncte la rând, trei reușite de Olteanu (două din serviciu), iar ecartul a continuat să se mărească, mai întâi la 15:10, apoi la 18:11, pentru a închide actul cu scorul de 25:17.

A urmat un set în care Tricolorul LMV a avut fluctuații în joc, conducând cu 7:4, respectiv 10:6, dar nu a mai putut să se desprindă decisiv. Mai mult, gazdele au preluat conducerea, după o perioadă foarte bună la serviciu a lui Socaciu, scor 15:14. S-a mers, apoi, side-out multe momente, ploieștenii fiind cei care au întrerupt seria, prin asul lui Dushkov, scor 22:21. Iar Lică a adus echipa prahoveană în situația de a închide meciul, Olteanu fructificând a doua oportunitate de set, scor 25:23.

De remarcat evoluția coordonatorului Carrasco, „Chema” fiind titular în această partidă, în care Bartha nu a jucat deloc.

A fost, astfel, o victorie rapidă pentru Tricolorul LMV, de care avea nevoie după maratonul de la Dej, de miercuri, încheiat cu un succes în tiebreak, cu multe emoții. Ar fi de spus, totuși, că Știința Explorări, echipă care a învins în propria sală pe CS Arcada Galați și pe SCM U Craiova, din primele șase clasate, nu s-a ridicat la nivelul primului eșalon valoric, de data aceasta, decât în puține momente ale partidei.

În cadrul etapei s-au mai înregistrat următoarele rezultate:

CSM București – Volei Municipal Zalău 3:2 (25:20, 16:25, 25:19, 20:25, 15:10)

CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare – Universitatea Cluj 0:3 (12:25, 12:25, 15:25)

Dinamo București – CSU UV Timișoara 3:0 (25:14, 25:17, 25:15)

SCM U Craiova – Steaua București 1:3 (25:21, 25:27, 24:26, 22:25)

CS Arcada Galați – CS Unirea Dej 3:1 (21:25, 27:25, 25:15, 25:12)

Clasament

1. Steaua București 19 17 1 0 1 55:10 53

2. Tricolorul LMV Pl. 20 14 3 1 2 54:18 49

3. CS Arcada Galați 19 13 1 2 3 48:23 43

4. CSM București 19 11 2 2 4 44:25 39

5. Volei Mun. Zalău 19 10 3 1 5 44:25 37

6. SCM U Craiova 19 11 0 0 8 36:27 33

7. Dinamo București 19 7 1 2 9 33:37 25

8. CS Unirea Dej 20 5 2 4 9 34:45 23

9. Explorări Baia Mare 19 4 2 3 10 26:45 19

10. Universitatea Cluj 19 4 0 2 13 19:46 14

11. CSȘ 2 CNE Baia Mare 19 1 2 0 16 10:53 7

12. CSU UV Timișoara 19 1 0 0 18 6:55 3