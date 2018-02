Bogdan Chitic

După desfășurarea primelor trei etape din faza semifinală a Ligii 1 la baschet masculin, nu mai puțin de patru formații împart prima poziție a clasamentului. CSU Știința București, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, CSM Sighetu Marmației și CSM Ploiești au fiecare un bilanț de 2-1, singura grupare neînvinsă rămânând CS Cuza Sport Brăila, care are, însă, un meci mai puțin disputat.

Victoria obținută, luni după-amiază, de baschetbaliștii ploieșteni în Capitală, scor 76-71, cu CSO Voluntari, a doua consecutivă pentru echipa antrenată de Cătălin Burlacu și Ionuț Ivan, are rolul de a face din duelul cu brăilenii, din sala „Olimpia”, de la începutul săptămânii viitoare, capul de afiș al rundei a IV-a. Confruntarea dintre formația municipalității și cea din lotul cărora fac parte, printre alții, și doi jucători ploieșteni, Adrian Movileanu și Andrei Damian, se va disputa luni, 12 februarie, de la ora 19:00, meciul anunțându-se încă de pe acum unul foarte echilibrat.

Brăilenii posedă cel mai bun atac, cu o medie de 90 de puncte marcate pe întâlnire, americanii Joshua Keys și DeAllen Jackson, „veteranul” Andrei Căpușan și cei doi „shooteri” ploieșteni mai sus menționați orchestrând faza ofensivă a echipei pregătite de fostul antrenor secund al CSM-ului, din 2016, Cătălin Ștefănescu. De partea cealaltă, cu excepția episodului mai puțin fericit de la Constanța, din etapa inaugurală, ploieștenii primesc, în medie, sub 68 de puncte pe meci, iar, în plan ofensiv, cvartetul Burlacu – Tudor – Santana – Melnic produce aproximativ 80% din total punctelor marcate, în faza semifinală.

Mai jos, vă prezentăm rezultatele înregistrate în cadrul etapei a III-a și clasamentul la zi în faza semifinală a Ligii 1.

CSM Mediaș – CSM Sighetu Marmației 68-79

CS Cuza Sport Brăila – Știința București 89-78

ABC Athletic Constanța – CN „Aurel Vlaicu” 75-81

CSO Voluntari – CSM Ploiești 71-76

Clasament

1. Știința București (2-1) – 5 puncte

2. CN „Aurel Vlaicu” (2-1) – 5 puncte

3. CSM Sighetu Marmației (2-1) – 5 puncte

4. CSM Ploiești (2-1) – 5 puncte

5. CS Cuza Sport Brăila (2-0) – 4 puncte

6. ABC Athletic Constanța (1-2) – 4 puncte

7. CSM Mediaș (0-3) – 3 puncte

8. CSO Voluntari (0-2) – 2 puncte