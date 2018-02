Noul an şcolar 2018-2019 va începe luni, 10 septembrie, conform unui ordin semnat de ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, potrivit Hotnews.

Noul an şcolar are 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni) şi este împărţit în două semestre: semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019); semestrul al II-lea (11 februarie 2019 – 14 iunie 2019).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019); vacanţa intersemestrială (2 – 10 februarie 2019); vacanţa de primăvară (20 aprilie – 5 mai 2019); vacanţa de vară (15 iunie – 15 septembrie 2019).

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie – 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019, potrivit unui comunicat al ministerului Educaţiei.

Programul naţional „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 –

31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfăşurarea programului „Școala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice data de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie –

Ziua învăţătorului, în măsura în care, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt

instituite ca zile nelucrătoare.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice şi de specificul zonei şi al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar. Acestea se pot aproba numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor şcolare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situaţii obiective de urgenţă (intemperii, epidemii, calamităţi naturale) nu se poate realiza în perioada vacanțelor şcolare.