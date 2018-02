Petre Apostol

Situaţia în clasamentul Diviziei A1 la volei masculin s-a stabilit în mare parte în privinţa abordării fazei a II-a, cu doar patru meciuri rămase de disputat în ultima etapă din prima parte a campionatului. Astfel, Tricolorul LMV Ploieşti, echipă antrenată de Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu, va încheia prima fază a competiţiei pe locul al doilea, fapt care se cunoştea, de altfel, dinaintea partidei câştigate de ploieşteni cu Volei Municipal Zalău, luni seară.

Echipa ploieşteană a încheiat prima fază cu 55 de puncte acumulate, la trei puncte înaintea formaţiei de pe locul al treilea, CS Arcada Galaţi, care, de asemenea, a disputat toate cele 22 de partide programate în faza I. Pe prima poziţie a ierarhiei, la fel ca în sezonul trecut, se află CSA Steaua Bucureşti, echipă care, în prezent, are 56 de puncte, însă are de realizat o simplă formalitate în ultima partidă a fazei întâi, primind vizita penultimei clasate, CSŞ 2 CNE Baia Mare, sâmbătă, 24 februarie (ora 13:00). Prin urmare, mai mult ca sigur echipa stelistă va începe faza a doua a campionatului cu un avantaj de patru puncte faţă de Tricolorul LMV.

De menţionat, totuşi, că, aşa cum este de părere şi antrenorul ploieştenilor, Sergiu Stancu, în faza finală se pot întâmpla multe schimbări, sugestivă fiind evoluţia echipei Steaua din sezonul trecut, în care aceasta a început ultima parte a campionatului tot din fruntea ierarhiei, încheind de-abia pe locul al patrulea. Şi, în plus, a fost la un pas să rateze şi acea poziţie în favoarea ploieştenilor, în ultima etapă. Totuşi, sunt puţine şanse ca un asemenea scenariu să se repete de două ori la rând.

În privinţa clasamentului din faza I, în partea superioară (locurile 1-6), patru poziţii se cunosc deja, primele trei locuri, ocupate de Steaua, Tricolorul LMV şi CS Arcada, respectiv locul al şaselea, rezervat de vicecampioana SCM U Craiova, care a adunat 36 de puncte în 21 de partide. Pentru locul al patrulea se luptă, de la distanţă, CSM Bucureşti (actuala echipă ocupantă a poziţiei respective) şi campioana în exerciţiu, Volei Municipal Zalău, trupa din Capitală având un avantaj de un singur punct în momentul de faţă, cu un total de 41 de puncte.

În ultima etapă a fazei I, programată sâmbătă, 24 februarie, CSM Bucureşti va evolua pe terenul formaţiei SCM U Craiova (ora 18:00), în vreme ce Volei Municipal Zalău are o şansă mai bună de a puncta, deşi va juca tot în deplasare, întâlnind pe Dinamo Bucureşti (ora 17:00), care se află pe locul al şaptelea.

În faza finală a campionatului, clasamentul se va împărţi în două, primele şase clasate continuând lupta pentru titlu şi medalii, iar ultimele şase clasate vor încerca să evite ultimele două locuri, care trimit în eşalonul secund. Se vor juca zece etape, tur-retur, urmând să se pornească direct cu punctele acumulate în prima parte a campionatului. Astfel, cu şanse reale pentru titlul naţional au rămas doar Steaua, Tricolorul LMV şi CS Arcada. În schimb, în partea inferioară a competiţiei, CSŞ 2 CNE Baia Mare şi CSU Universitatea de Vest Timişoara sunt cele două care, în mod cert, vor retrograda, în vreme ce Dinamo Bucureşti, Unirea Dej şi Ştiinţa Explorări Baia Mare se vor lupta pentru locul al şaptelea, în momentul de faţă fiind despărţite doar de trei puncte.

Debut pe teren propriu în faza finală

Tricolorul LMV Ploieşti îşi cunoaşte, în mare parte, programul pentru faza finală a campionatului, având în vedere că etapele se vor disputa conform tabelei Berger, cu poziţiile la tragerea la sorţi stabilite în urma locurilor ocupate la sfârşitul primei părţi a competiţiei. Astfel, echipa ploieşteană va evolua pe teren propriu în prima etapă a fazei finale, însă adversara încă nu o cunoaşte, putându-se întâlni, din nou, cu Volei Municipal Zalău, dacă trupa sălăjeană nu va reuşi să depăşească pe CSM Bucureşti în clasament, în ultima etapă.

În schimb, ploieştenii ştiu cum se vor duela cu principalele rivale la titlu, urmând să întâlnească, în tur, în deplasare, pe Steaua Bucureşti, în a doua etapă, iar cu CS Arcada Galaţi se vor confrunta, mai întâi, pe teren propriu, în runda a patra. Între cele două partide, vor evolua, tot pe teren propriu, cu SCM U Craiova. Astfel, în retur, Tricolorul LMV are programate trei deplasări, urmând, însă, să încheie campionatul în Sala „Olimpia”, cu CSM Bucureşti, dacă-şi va menţine poziţia a patra, sau cu Volei Municipal Zalău, dacă va devansa echipa din Capitală.

Etapele din faza a II-a din Divizia A1 sunt programate în următoarele zile: etapa 1 – 3 martie, etapa 2 – 10 martie, etapa 3 – 17 martie, etapa 4 – 21 martie, etapa 5 – 24 martie (tur); etapa 6 – 31 martie, etapa 7 – 14 aprilie, etapa 8 – 18 aprilie, etapa 9 – 21 aprilie, etapa 10 – 28 aprilie (retur).

Doi jucători, în echipa de bază a campionatului

În momentul de faţă, Tricolorul LMV Ploieşti are doi sportivi în echipa de bază din Divizia A1. Laurenţiu Lică, voleibalistul anului 2016 şi 2017 în România, este cel mai bun universal din competiţia naţională, în vreme ce rusul Nikita Stulenkov este centrul al doilea din echipa de referinţă a campionatului.

De asemenea, pe lista rezervelor, conform statisticilor forului naţional de specialitate, se mai află încă doi jucători de la Tricolorul LMV, anume căpitanul Bogdan Olteanu, pe postul de extremă, şi centrul din Santa Lucia, Julian Bissette.

Între titularii echipei de bază a campionatului se mai află trei jucători de la Steaua Bucureşti, coordonatorul Radu-Mihai Tobosi, extrema Eemeli Kouki şi centrul Nemanja Cubrilo, un sportiv de la CS Arcada Galaţi, Marian Bala – extremă, şi un sportiv de la SCM U Craiova, liberoul Sergio Diaconescu.