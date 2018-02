Ana Maxim

La Secția de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, ajung tot mai mulți pacienți tineri, care au nevoie de îngrijiri pentru complicații apărute pe fondul diabetului. Lipsa de mișcare și consumul de alimente ce conțin foarte mult zahăr și grăsimi sunt principalele cauze pentru instalarea bolii. Îngrijorător este faptul că, în cazul unor pacienți, la stilul de viață nesănătos se adaugă lipsa unei educații elementare în materie de sănătate. Din această cauză, ei se adresează medicului foarte târziu, iar consecințele pot fi dintre cele mai grave.

Într-un singur an, la Secția de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice a Spitalului Județean de Urgență Ploiești sunt externați anual aproximativ 900 de persoane, în medie înregistrându-se între 60 și 80 de pacienți externați pe lună. Pacienții ajung la spital cu diferite probleme: de la înregistrarea unor valori foarte mari ale glicemiei, lezarea unor nervi, până la come diabetice, infecții. Complicațiile infecțioase sunt cele mai grave, deoarece există un mare pericol să se instaleze septicemia, ne-a precizat dr. Cătălina Porojnicu, șefa secției amintite. “Din păcate, orice infecție apărută în organism este mult mai gravă la un pacient cu diabet. Dacă o infecție urinară, de exemplu, la o femeie care nu are diabet se poate trata în ambulatoriu, o pacientă cu această boală trebuie internată. În cazul ei, infecția se poate agrava foarte repede, poate să ajungă repede în septicemie”, ne-a precizat dr. Cătălina Porojnicu. Dificile sunt, însă, și cazurile de come diabetice și complicațiile cardiace sau vasculare apărute la pacienții diabetici. Problemele apar de cele mai multe ori din cauza nerespectării tratamentelor impuse de medic. Teoretic, nu ar trebui să se întâmple asta, deoarece în Prahova există toată gama de antidiabetice – orale și injectabile (insulină), tratamentul fiind gratuit. Unii cred, însă, că dacă au urmat tratament o perioadă de timp, de exemplu, o lună-două, s-au vindecat, pentru că se simt mai bine. Alții observă că glicemia a scăzut mai mult decât s-a preconizat, se sperie și nu mai urmează tratamentul, nu se consultă cu medicul despre starea lor, nu se duc la control. Din păcate, după ce renunță la medicamente o perioadă lungă de timp, oamenii ajung la spital cu complicații. Pe de altă parte, sunt și pacienții care nu știu că suferă de diabet, fiind diagnosticați abia când ajung la medicul specialist pentru că se simt foarte rău, ceea ce înseamnă că au apărut complicații ale bolii. Asta se întâmplă deoarece nu merg periodic la medic pentru efectuarea analizelor uzuale. “Vin bătrâni de 70 de ani cu glicemii foarte mari. Este evident că pacientul nu a făcut dintr-o dată diabet și are glicemia 500. El are diabet de cel puțin cinci ani și poate, depistat la timp, beneficia de alt tratament. La vârsta asta, de obicei, ajung la noi cu complicații deja instalate – afectare oculară, cardiacă, afectare a nervilor periferici. Dacă omul venea cu cinci ani în urmă, i se dădea tratament, era învățat să ducă un anumit stil de viață și nu mai ajungea în situația să fie spitalizat acum”, ne-a precizat interlocutoarea noastră.

Această afecţiune, descoperită frecvent la tinerii de 30 de ani

Numărul de cazuri de diabet de tip 2 (care se tratează cu medicamente) a crescut mult în ultimii ani, principala cauză fiind obezitatea, ca urmare a alimentației incorecte și a lipsei de exercițiu fizic. A scăzut, din păcate și vârsta celor internați cu complicații diverse, la Secția de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice a Spitalului Județean de Urgență Ploiești ajungând des și persoane tinere. “Pe vremea când urmam studii universitare, am învățat că dacă o persoană de 30 de ani are diabet, este clar diabet de tip 1 (insulino-dependent) – boală autoimună, iar diabetul de tip 2 debutează după 50-55 de ani. Acum, diabetul de tip 2 este frecvent întâlnit la 30 de ani !”, ne-a precizat dr. Călălina Porojnicu. Pe de altă parte, oamenii nu sunt suficient informați în legătură cu simptomele ce ar putea anunța instalarea unui diabet sau nu știu că, la orice schimbare în starea de sănătate, ar trebui să se adreseze medicului. Interlocutoarea noastră este de părere că ar fi utilă introducerea educației nutriționale în școli, dar este foarte importantă și ca părinții să–și educe copiii ca să aibă un stil de viață sănătos. Simptomele ce indică instalarea diabetului sunt: senzație permanentă de sete, urinare frecventă pe timpul nopții, oboseală puternică, scăderi bruște în greutate, infecții care se vindecă foarte greu.