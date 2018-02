Raportul întocmit de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a ajuns vineri, la ora 16.00, la Consiliul Superior al Magistraturii, la scurt timp după ce documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului. Reprezentanţi ai CSM au anunţat că documentul a fost înregistrat şi a intrat în circuitul administrativ, dar încă nu au fost dispuse alte măsuri, cum ar fi vreun calendar, având în vedere că raportul privind cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție va putea fi avizat într-un termen de maximum 30 de zile.

“Nimeni nu este mai presus de lege. Lucrurile bune nu le justifică pe cele rele. Trebuie să dezvoltăm ceea ce este bun şi să eliminăm ceea ce este rău. Toate elementele prezentate susţin cu prisosinţă că procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, prin toate faptele aici reţinute, şi-a exercitat şi îşi exercită în mod discreţionar funcţia, deturnând activitatea de combatere a corupţiei şi instituţia DNA de la rolul său constituţional şi legal”, a menționat Tudorel Toader, în concluziile raportului privitor la managementul DNA.

Pe de altă parte, însă, au existat voci, după publicarea documentelor-anexă ale raportului, pe site-ul Ministerului Justiției, care l-au acuzat pe Tudorel Toader că ar fi dat publicității documente care nu ar fi trebuit să devină publice. Unul dintre cei care au arătat acest lucru a fost ex-ministrul Justiției, Cătălin Predoiu: ”Ministrul Toader a încălcat atribuţiile CSM, a invocat pripit revocarea, a încălcat hotărârea CSM privind modul cum se folosesc rapoartele Inspecției şi a săvârşit ceea ce de fapt impută șefei DNA: încălcarea prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului la apărare”.

Printr-un comunicat de presă, Tudorel Toader a răspuns că raportul apăruse deja și că s-a consultat cu specialiştii înainte să îl folosească. “Raportul despre care vorbiţi este finalizat, are rezoluţie, este trimis la Inspecţia Judiciară. Prin urmare, nu intră nici sub caracterul confidenţial, darămite sub cel de secret sau secret de serviciu. În al patrulea rând, înainte de a-l face public am consultat specialiştii în păstrarea datelor clasificate din MJ, spunându-mi-se că nu este nicio problemă”, a explicat Tudorel Toader, la postul de televiziune Antena 3.