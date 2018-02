Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori a fost ieri scena uneia dintre cele mai importante confruntări din sistemul judiciar național, care i-a avut ca actori principali pe Tudorel Toader, ministrul Justiției, și Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Ministrul Justiției a prezentat din nou concluziile raportului întocmit, săptămâna trecută, privitor la managementul defectuos de la Direcția Națională Anticorupție și la propunerea de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi. În finalul şedinţei de ieri, vicepreşedintele CSM, Codruţ Olaru, a anunţat că Secţia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ propunerii ministrului Justiţiei de revocare din funcţie a procurorului şef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Acesta a mai precizat că în perioada următoare va fi dată publicităţii motivarea acestei hotărâri, care va fi cuprinzătoare şi tehnică. Avizul fiind consultativ, decizia finală aparţine preşedintelui Klaus Iohannis.

* * *

Tot ieri, au fost chemați la audieri, de către Inspecția Judiciară, șeful DNA Ploiești – Lucian Onea – și fostul deputat de Prahova Vlad Cosma, cel care a prezentat înregistrări halucinante din interiorul anchetelor procurorilor anticorupție.

Vlad Cosma a fost prezent și la Parchetul General, acolo unde – ca și la Inspecția Judiciară – a depus înscrisuri, fotografii și înregistrări referitoare la modul de lucru al procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești.

Tudorel Toader și-a început prezentarea de la Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii exprimându-și speranța că dezbaterea va constitui un moment al adevărului, iar lucrurile să fie prezentate “așa cum sunt, cu bune și cu rele”, dar și cu precizarea de a nu prezenta activitatea DNA doar într-o “notă populistă”.

Toader s-a arătat sceptic în legătură cu modul în care urma să decurgă ședința de ieri, ceea ce s-a dovedit a fi întemeiat, pentru că din ședința Secției pentru procurori a CSM nu au lipsit contrele între cei prezenți. “Vă pot da și rezultatul votului”, a spus ministrul Justiției, în fața celor prezenți.

Tensiunea a sporit din momentul intervenției cu întrebări venite din partea procurorului general al României, Augustin Lazăr, care și-a arătat din nou sprijinul față de Direcția Națională Anticorupție.

Nici Laura Codruța Kovesi nu s-a lăsat mai prejos, acuzându-l pe ministrul Justiției că a preluat în raportul său „informații neverificate” și că “motivele acuzațiilor sunt nereale”.

”Domnul ministru (n.n. – Tudorel Toader) a criticat faptul că în cadrul unor evenimente publice am contestat actele sau deciziile CCR. Niciodată, în intervențiile publice și nici în cadrul ședințelor de la DNA nu am contestat autoritatea CCR, nu am criticat, nu am emis nicio judecată de valoare, nu am emis critici cu privire la vreuna dintre decizii. În schimb, ca și conducător de instituție a trebuit să evaluez de fiecare dată impactul anumitor decizii CCR sau impactul pe care anumite modificări legislative le au asupra activității DNA, pentru alocarea resurselor instituției. Spre exemplu, există acea decizie a CCR privind modul în care se realizează interceptările, ceea ce a necesitat o reacție instituțională pentru a face toate modificările, în așa fel încât să respectăm în totalitate aceste decizii”, a declarat Laura Codruța Kovesi. Aceasta a găsit justificare inclusiv pentru achitările din ultima perioadă, respectiv la pierderea dosarelor în fața instanțelor de judecată. “Dacă sunt achitări, nu este vina procurorului”, a spus, printre altele, șefa DNA.

Ambele părţi „în conflict” – la Inspecţia Judiciară

În altă ordine de idei, Lucian Onea, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, a fost audiat ieri la sediul Inspecţiei Judiciare, în cazul în care a făcut cele mai mari valuri din istoria sistemului judiciar din România, respectiv înregistrările date publicității de fostul deputat de Prahova Vlad Cosma, care a fost prezent, la rândul său, în fața celor de la Inspecția Judiciară.

Ca și la Parchetul General, fostul parlamentar de Prahova Vlad Cosma a declarat că a depus documente, fotografii și înregistrările pe care le-a prezentat deja în spațiul public, toate acestea fiind puse la dispoziția anchetatorilor și, respectiv, a reprezentanților Inspecției Judiciare.

Verificările în acest dosar au început după ce Inspecția Judiciară s-a autosesizat ca urmare a apariţiei în media a unor informaţii privind activitatea profesională şi conduita unor procurori de la DNA Ploieşti.

Vlad Cosma a depus şi o plângere la Parchetul General împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti – Lucian Onea, Giluela Diaconu, Alfred Savu şi Mircea Negulescu – pe care îi acuză de compromiterea intereselor Justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.

Postul de televiziune Antena 3 a difuzat, în a doua jumătate a acestei luni, o înregistrare în care fostul deputat PSD Vlad Cosma susţinea că procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea au încercat să „inventeze dosare în baza unor probe fabricate” unor importanţi oameni politici şi de afaceri, printre care şi lui Sebastian Ghiţă.

Pe de altă parte, însă, Direcția Națională Anticorupție a arătat, printr-un comunicat de presă, că fostul parlamentar Vlad Cosma ar fi prezentat denaturat situaţia.

Ministrul Justiţiei a enunţat posibilitatea unei sesizări a Curţii Constituţionale dacă preşedintele Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruţa Kovesi

Ieri, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a enunţat – cu puţin înainte de anunţarea deciziei Secţiei pentru procurori a CSM – posibilitatea unei sesizări a Curţii Constituţionale privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională în cazul în care preşedintele Iohannis nu o va revoca pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, potrivit Hotnews.

„Indiferent ce va decide CSM, ce va decide preşedintele, ce va decide Curtea Constituţională dacă va fi sesizată pe conflict, dezbaterea va continua privind managementul DNA”, a spus Tudorel Toader la finalul dezbaterii.

Tudorel Toader nu a elaborat însă subiectul şi nu a dat indicii despre posibilul titular al sesizării CCR.

Tudorel Toader: Nu voi veni la bilanţul DNA

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat ieri că nu va participa astăzi la şedinţa de bilanţ pe anul 2017 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), invocând faptul că nu a primit raportul de activitate al instituţiei, potrivit Agerpres.

„Mâine (n.n. – astăzi) aveţi bilanţul, mâine este 28 februarie şi până mâine trebuia să îmi trimiteţi raportul (n.n. – de activitate pe 2017) şi nu l-am primit. Aveţi o explicaţie? Mi-aţi trimis şi o invitaţie şi vă mulţumesc, dar sigur nu voi veni, că eu vin acolo să mă uit la dumneavoastră ca ministru al Justiţiei fără a vă îndeplini obligaţia din lege să îmi daţi raportul. (…) Potrivit legii, raportul se trimite la invitaţi”, a spus Toader la şedinţa Secţiei pentru procurori a CSM în care a fost luată în discuţie solicitarea lui Toader de revocare din funcţie a şefei DNA.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a arătat că invitaţii primesc raportul. „Se prezintă raportul de activitate în forma scrisă, se înaintează procurorului general al PÎCCJ, care urmează să vi-l transmită dumneavoastră şi acest lucru s-a întâmplat. (…) Persoanele care sunt invitate să ia cuvântul categoric primesc raportul de activitate pentru a putea să îşi noteze lucruri”, a explicat ea.

Kovesi a precizat că raportul de activitate al DNA pe anul 2017 i-a fost transmis ministrului Justiţiei în cursul zilei de ieri. „Şi eu ce fac, îl citesc la noapte?”, a replicat ministrul Justiţiei.