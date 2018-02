Bogdan Chitic

După ce a obținut rezultate excelente în ultimii doi ani, urcând de mai multe ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumurilor de premiere, la diferite concursuri naționale, școala de dans Ploiești Dancers va organiza, în primăvară, prima ediție a unei cupe ce-i va purta numele.

Chiar dacă nu au fost anunțate oficial, datele de desfășurare a evenimentului sunt 25 martie – faza semifinală, și 14 aprilie – faza finală. Concursul „Cupa Ploiești Dancers” se va derula pe două categorii de vârstă, până în 12 ani și între 12 şi 18 ani, fiecare club sau trupă putând opta pentru un singur moment artistic venit din orice stil de dans. Numărul minim de participanți pe echipă este de opt dansatori, iar modalitatea și costurile de înscriere vor fi anunțate în cel mai scurt timp de către organizatori.

Pentru acest an, competiția își dorește să aducă un plus de valoare și spectacol pe scena întrecerilor naționale de profil, urmând să vină cu un concept inovator pe care managerul Ionuț Urzeală împreună cu coregrafele clubului, Luminița Miricioiu, Bianca Negoi și Cristina Mihalache, l-au creionat în urma mai multor ședințe comune, desfășurate în ultimele luni. „Cupa Ploiești Dancers” își propune, de altfel, să devină o întrecere tradițională în calendarul național de dans sportiv și să atragă, tototdată, cât mai mulți oameni de afaceri din orașul nostru care doresc să-și facă imagine prin intermediul unor astfel de evenimente.

„Mă bucur că ideea noastră a atras atenția mass-media. Astfel, la sfârșitul săptămânii viitoare veți avea toate informațiile despre acest eveniment. Momentan, suntem în perioada în care punem la punct ultimele detalii și am început promovoarea pentru a atrage curiozitatea tuturor celor implicați. Îmi doresc să întreținem legături cu cât mai multe școli de dans din orașul nostru, dar, în același timp, și cu cele mai bune școli de dans din țară, fiindcă acest concurs este organizat în primul rând pentru copii și veți vedea asta foarte ușor făcând o paralelă între taxa de participare și premiile puse în joc. Numărul participanților va fi limitat, pentru anul acesta vom agrea un sistem de „primul venit, primul înregistrat”, urmând ca, după ce vom afișa cifrele acestei ediții inaugurale, să luăm în calcul, pentru anul viitor, definitivarea unei perioadă speciale de înscrieri și preselecții”, a declarat managerul Ionuț Urzeală.

Nu în ultimul rând, „Cupa Ploiești Dancers” se va bucura de prezența unei vedete locale, al cărei nume va fi anunțat de către organizatori în perioada imediat următoare, după definitivarea tuturor tratativelor în acest sens.