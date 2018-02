Specialiştii Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) atenţionează utilizatorii români ai reţelelor de socializare asupra unei înşelătorii sub forma unei campanii, care circulă în aceste zile pe Facebook, prin care este oferit drept premiu un terminal Iphone X, potrivit Agerpres.

„Pe Facebook circulă în aceste zile o înşelătorie (#scam) prin care atacatorii atrag utilizatorul în capcana introducerii unor date personale, cu promisiunea unui eventual câştig fictiv, sub forma unui terminal Apple Iphone X. Campania este în limba română, ţintind fără îndoială utilizatori români. Reţineţi una dintre principalele reguli anti-phishing: «Dacă oferta pare prea bună pentru a fi adevărată, probabil aşa este!»“, susţine CERT-RO pe propria pagină de Facebook.

Potrivit sursei citate, astfel de escrocherii de tip #phishing există în lumea virtuală şi funcţionează sub modelul Hit & Run (Loveşte şi Fugi). În acest context, utilizatorii de internet trebuie să devină sceptici înainte de a accesa un link provenit dintr-o sursă necunoscută.

Specialiştii CERT-RO precizează, totodată, că toate campaniile care au greşeli gramaticale sau de ortografie, aşa cum este şi noul caz apărut, sunt cel mai probabil nelegitime.

Cele mai importante sfaturi anti-phising sunt cuprinse într-un Ghid specific întocmit de CERT-RO, iar pe listă se află printre altele: fiţi suspicios dacă primiţi un SMS sau un apel telefonic de la o companie care vă solicită informaţii personale, atunci când navigaţi pe web de pe dispozitivul dvs. mobil, asiguraţi-vă că această conexiune este securizată prin HTTPS, nu daţi niciodată clic pe un link/o anexă dintr-un e-mail sau SMS nesolicitat, aveţi grijă dacă accesaţi o pagină web care conţine greşeli gramaticale, de ortografie sau cu rezoluţie mică, iar dacă este disponibilă, instalaţi o aplicaţie de securitate mobilă care vă va avertiza în cazul oricărei activităţi suspicioase.