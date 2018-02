Tricolorul LMV Ploiești – Volei Municipal Zalău, astăzi, ora 18:00

Petre Apostol

După o perioadă de trei săptămâni petrecută pe terenuri străine, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești revine acasă, urmând ca, în această seară, în Sala Sporturilor „Olimpia”, să primească vizita campioanei en-titre, Volei Municipal Zalău. Meciul contează pentru etapa a XXI-a din Divizia A1, penultima, însă pentru elevii antrenorilor Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu va reprezenta ultima partidă din faza I a campionatului, având în vedere faptul că au disputat în devans întâlnirea din runda finală a primei părți a competiției, cu CS Unirea Dej.

Cu un meci rămas de disputat pentru fiecare dintre echipele aflate pe podiumul provizoriu, primele trei locuri se cunosc deja, CSA Steaua București având asigurată prima poziție, în vreme ce Tricolorul LMV Ploiești va încheia prima parte a campionatului pe locul secund, iar CS Arcada Galați va ocupa locul al treilea.

Însă, Steaua și Arcada vor bifa, mai mult ca sigur, victorii de trei puncte în ultimul meci, urmând să joace cu formațiile „pretendente” la retrogradare, astfel că și Tricolorul LMV are nevoie de un succes cu maximum de puncte în confruntarea de astăzi. Asta mai ales în perspectiva luptei pentru titlul național cu Steaua București, trupa din Capitală având un avantaj de patru puncte față de ploieșteni.

Totodată, și pentru Volei Municipal Zalău meciul de la Ploiești are o miză importantă, chiar dacă șansele la apărarea titlului național sunt foarte reduse, echipa sălăjeană păstrând speranțe la un loc pe podium. Formația din Zalău ocupă locul al cincilea, în acest moment, la nouă puncte de podiumul provizoriu, însă are un meci mai puțin disputat față de CS Arcada, a treia clasată.

Olteanu și compania nu au pierdut decât o singură dată în Sala „Olimpia” în acest sezon competițional, cu Steaua București, și atunci în tiebreak, astfel că pornesc cu prima șansă la victorie. În plus, în meciul din Sălaj, din tur, ploieștenii au luat toate cele trei puncte puse în joc, câștigând cu scorul de 3:1 (25:15, 21:25, 25:20, 25:21), producând prima înfrângere pe teren propriu după un an și jumătate pentru ACS Volei Municipal.

De la acea partidă, însă, trebuie menționat că echipa din Zalău a suferit câteva modificări importante. Astfel, clubul sălăjean a renunțat la universalul polonez Pawel Adamajtis, în vreme ce liberoul Adrian Feher a trecut la CS Arcada Galați. Totodată, gruparea din Zalău și-a schimbat și antrenorul, bulgarul Nikolay Jeliazkov luându-i locul lui Marian Constantin pe banca tehnică. Adică, exact tehnicianul la care CS Arcada a renunțat în prima parte a campionatului, în ciuda câștigării SuperCupei României (chiar în disputa cu Volei Municipal Zalău, la Ploiești), primul trofeu al clubului din Galați, și a unui parcurs bun până în acel moment.



Iar la primul meci al lui Jeliazkov pe banca tehnică a echipei din Zalău, în urmă cu trei etape, Volei Municipal a învins chiar pe CS Arcada Galați, în Sălaj, victorie care a ajutat, de la distanță, pe Tricolorul LMV. Însă, a urmat o înfrângere în tiebreak pe terenul celor de la CSM București, pentru ca în runda precedentă, acasă, să aibă o partidă de verificare în campionat, cu una dintre formațiile ca și retrogradate, CSȘ 2 CNE Baia Mare,

impunându-se în minimum de seturi.

La Tricolorul LMV Ploiești nu s-a schimbat mai nimic față de meciul din tur, ceea ce poate reprezenta un atu, însă echipa prahoveană are probleme cu accidentările, în ultimele partide remarcându-se absența centrului Nikita Stulenkov.

Despre această situație, antrenorul principal al ploieștenilor, Sergiu Stancu, a declarat: „Din păcate, așa cum nu a fost până acum, situația medicală a sportivilor din lot nu este tocmai bună! Avem probleme la echipă și vrem să vedem cum putem să ne descurcăm cu recuperarea. O să iau o decizie chiar înainte de meci, o să văd câți vor fi apți de joc sută la sută”.

Iar în privința adversarului, tehnicianul „tricolorilor” a adăugat: „Ei sunt campionii României și au o echipă foarte bună! Au schimbat antrenorul, au obținut rezultate bune și vor să se apropie de forma care să le permită lupta pentru un loc pe podium. Au jucători cu o vastă experiență în campionatul nostru și, cu siguranță, vor lupta fără menajamente!”.

Partida dintre Tricolorul LMV și Volei Municipal va fi arbitrată de Bogdan Stoica (București) și Octavian Diaconiță (Piatra Neamț), iar observator din partea Federație Române de Volei a fost delegat Constantin Ispas (București).

Celelalte partide ale etapei s-au disputat sâmbătă, înregistrându-se următoarele rezultate:

CSM București – Steaua București 0:3 (21:25, 26:28, 25:27)

CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare – Unirea Dej 0:3 (14:25, 11:25, 16:25)

Dinamo București – Universitatea Cluj 3:1 (25:13, 28:30, 25:10, 28:26)

Știința Explorări Baia Mare – CSU UV Timișoara 3:0 (25:17, 25:17, 25:16)

SCM U Craiova – Arcada Galați 1:3 (26:24, 23:25, 26:28, 23:25)

De menționat că, tot astăzi, de la ora 17:00, CS Arcada Galați va disputa în devans meciul din ultima etapă a fazei I, în deplasare, cu ultima clasată, CSU Universitatea de Vest Timișoara.

Clasament

1. CSA Steaua București 21 18 1 0 2 59:13 56

2. Tricolorul LMV Ploiești 21 15 3 1 2 57:18 52

3. CS Arcada Galați 21 15 1 2 3 54:25 49

4. CSM București 21 11 3 2 5 47:30 41

5. Volei Municipal Zalău 20 11 3 1 5 47:25 40

6. SCM U Craiova 21 11 0 0 9 40:30 36

7. Dinamo București 21 8 1 2 10 37:41 28

8. CS Unirea Dej 22 6 2 5 9 39:48 27

9. Explorări Baia Mare 21 6 2 3 10 32:46 25

10. Universitatea Cluj 21 4 0 2 15 20:52 14

11. CSȘ 2 CNE Baia Mare 21 1 2 0 18 10:59 7

12. CSU UV Timișoara 21 1 0 0 20 6:61 3