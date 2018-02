Prea multă politică!

O babă surdă se urcă în tramvai. Vine controlorul:

– Biletul la control, vă rog!

– Ce zici, maică?

– Biletul la control!

Baba se întoarce către o tânără şi întreabă:

– Ce zice, fă, maică?

– Zice: Biletul la control. Pentru că dânsul e controlor.

Baba se întoarce supărată către controlor şi zice:

– Şi eu sunt contra lor, maică, dar ce dracu’ să le faci!

Un tip îşi savurează berea într-un bar. Din dorinţa de a conversa, se apleacă spre femeia solidă de lângă el şi îi spune:

– Vrei să auzi un banc trăsnet cu blonde?

Cu o voce răguşită, ea îi răspunde:

– Până să te apuci să spui bancul, cred că ar fi bine să clarificăm câteva detalii: eu sunt blondă, am 1,80m, 88kg şi sunt campioană balcanică la judo. Blonda de lângă mine are tot 1,80m, 78kg şi este ofiţer de aviaţie. Cea care stă lângă ea are 1,85m, 85 kg şi este halterofilă, şi, ai ghicit deja, este tot blondă. Ei bine, acum mai vrei să ne spui bancul acela cu blonde?

La medic

-Dom’ doctor, io sunt foarte nehotărât în ultima vreme.

După o mică pauză:

– Sau nu sunt?…

Reciprocitate

Bărbatul: „Eşti foarte frumoasă.”

Femeia : „Păcat că nu pot spune la fel despre tine.”

Bărbatul : „Ai putea şi tu minţi, aşa cum fac eu.”

La minister

O doamnă cu voce suavă dă telefon la un minister.

– Bună ziua, aş vrea să vorbesc cu domnul ministru.

– Cine sunteţi?

– Sunt Mimi, fosta lui colegă de liceu.

– Minţiţi, ministrul nostru nici măcar nu a făcut liceul!

Un medic rezident foarte tânăr şi neexperimentat asistă prima lui pacientă la naştere.

La sfârşit, medicul întreabă pe profesorul care l-a asistat dacă s-a descurcat bine.

Profesorul a zâmbit şi i-a zis:

– Ţinând cont că este pentru prima dată… v-aţi descurcat destul de bine, doar ca pe viitor să ţineţi minte: loviţi peste fund copilul, nu mama!

Pe stradă era un bărbat orb, care cerşea:

– Aveţi milă, sunt orb şi am 15 copii!

O doamnă care era în trecere, s-a oprit şi l-a întrebat:

– Băiat sărman, cum de ai 15 copii?!

– Păi, draga mea, crezi că eu văd ce fac?

Dragul meu, îţi aminteşti, toamna ai fost la pescuit?

– Da, şi?

-A sunat ştiuca să-ţi spună că e însărcinată!

Putin vizitează o școală și se hotărăște să facă două lecții:

– Voi, probabil că aveți multe întrebări la mine – le spune el elevilor.

Se ridică un băiat de vreo 10 ani, Vasile Ivanov, și întreabă:

– Vladimir Vladimirovici, eu am la dvs 3 întrebări.

– Te ascult.

– Unu. Cine l-a ucis pe Litvinenco? Doi: de ce în Rusia se încalcă grosolan drepturile omului? Trei: De ce poporul rus trăiește așa de sărac?

Sună soneria și toți se duc la recreație. După recreație, Putin continuă să răspundă la întrebări. Se ridică Sidorov:

– Vladimir Vladimirovici, eu am la dvs 5 întrebări.

– Spune.

– Unu. Cine l-a ucis pe Litvinenco? Doi: de ce în Rusia se încalcă grosolan drepturile omului? Trei: De ce poporul rus trăiește așa de sărac? Patru: de ce ultimul sunet la recreație s-a dat cu 20 minute mai înainte? Cinci: unde-i Vasile Ivanov?

Un bărbat are nevoie de soţie, deoarece nu tot timpul poate da vina pe guvern.

Patronul unei companii discută cu nişte tineri care îşi căutau de lucru.

-În primul rând, firma noastră este preocupată de curăţenie, zice patronul. V-aţi şters picioarele pe covoraş înainte de a intra aici?

-O da! Bineînţeles!

-În al doilea rând, continua şeful, cerem angajaţilor noştri sinceritate. Nu există nici un covor la intrare….

Un beţiv se află căzut într-un şanţ în miez de noapte şi un poliţist vine la el, îl ridică din șanț, îl roagă să prezinte actele, apoi îl întreabă…

– Ce căutaţi domnule aici…?

-Încerc să ajung la o conferinţă importantă, unde mi se explică cât de nociv şi de periculos e alcoolul cât şi urmările lui…

– Zău..?…şi unde şi cine ține domne o astfel de conferinţă la ora asta zise poliţistul un pic indignat…?

– Nevastă-mea… şi cel mai probabil şi soacră-mea.

Directorul unui spital de nebuni s-a gândit să le dea tuturor pacienţilor internaţi acolo un test pentru a mai elibera nişte locuri.Astfel, cine reuşea să îl treacă era trimis direct acasă.

Testul se desfăşura într-o cameră albă în care se aflau două scaune şi o masă. Pe masă era aşezat un borcan gol, fără capac. Directorul se afla aşezat pe unul dintre scaune şi trebuia să invite în cameră, pe rând, câte un nebun să ia parte la test.

Intră primul nebun. Directorul îl roagă să se aşeze.

Directorul: – Astăzi am un test simplu pentru tine! Dacă îl treci te voi lăsa să pleci acasă, la familia ta. M-ai înţeles?

Nebunul:

– Da domn’ director!

Directorul:

– Bine! Vezi acest borcan de pe masă? Te voi ruga să îl deschizi.

Nebunul se uită câteva secunde la borcanul lipsit de capac şi începe să execute nişte mişcări circulare deasupra acestuia. Dintr-o dată acesta exclamă:

– Gata! L-am deschis.

Directorul îl trimite dezamăgit înapoi în salon şi invită următorul nebun. Îl roagă să se aşeze jos, îi prezintă borcanul şi îl roagă să îl deschidă. Nebunul începe să mimeze deschiderea borcanului şi este respins, la fel ca şi primul.

La fel se întâmplă şi cu următorii nebuni. Sunt invitaţi în cameră, încearcă să deschidă borcanul şi sunt picaţi.

Într-un final intră un nebun şi se aşază încet pe scaun. Directorul, foarte plictisit :

– Vezi borcanul acesta de pe masă? Te voi ruga să îl deschizi.

Nebunul, însă nu schiţează niciun gest. Directorul, plin de speranţă:

– Te-am rugat frumos să deschizi acest borcan!

Nebunul nici nu se clinteşte din loc. Directorul, pregătit să îl lase să plece acasă, îl întreabă:

– Auzi? De ce nu încerci să deschizi borcanul? Ţi-ai dat seama de ceva?

La care nebunul:

– Normal că mi-am dat seama! Tu vrei să mă murdăresc de gem!