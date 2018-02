Priorităţile se schimbă odată cu vârsta

O doamnă de 83 de ani stătea lângă marginea unui vas de croazieră. În acea zi era un vânt foarte puternic, iar femeia îşi ţinea bine pălăria, pentru a nu fi luată de vânt. Un domn mai în vârstă, din Marea Britanie, s-a apropiat de ea şi i-a zis:

– Mă scuzaţi, doamnă. Nu vreau să fiu nepoliticos şi prea direct, dar ştiaţi că rochia vă este ridicată de vântul puternic?

– Da, ştiu, a spus femeia, dar am nevoie de ambele mâini pentru a-mi ţine pălăria.

Bătrânul domn a roşit, a încercat să îşi schimbe direcţia privirii, apoi a exclamat:

– Dar, doamnă, părţile intime vă sunt la vedere!

Femeia s-a uitat în jos, apoi s-a uitat la bărbat. A zâmbit larg şi i-a răspuns:

– Domnule, orice puteţi vedea acolo jos are 83 de ani vechime, dar pălăria asta am cumpărat-o abia ieri.

* * *

Toată viaţa mea am crezut că omul se luptă pentru un loc sub soare. De ceva timp văd o luptă acerbă pentru un loc la umbră.

* * *

3 bărbaţi mor în acelaşi timp şi ajung la poarta Raiului, unde, din păcate, mai este un singur loc liber.

Sf. Petre hotărăşte să intre cel care are cea mai interesantă poveste.

Primul începe să povestească:

– Sfinte, eram convins că soţia mea are pe altcineva. Am venit mai devreme acasă, ea era în pat, dezbrăcată, am auzit zgomote pe balcon, unde era un tip gol, atârnat de marginea balustradei. Am luat un ciocan şi i-am dat peste degete. A căzut, dar a continuat să se târască. Am aruncat frigiderul peste el. Din cauza greutăţii am făcut infarct. Aşa am ajuns aici.

Sf. Petre rămâne puţin pe gânduri, apoi spune:

– Am înţeles. Să intre următorul.

Al doilea intră şi începe să povestească:

– Sfinte, mie îmi place să fac plajă pe balcon. M-am ridicat să îmi iau un prosop, am alunecat şi am căzut. Din fericire am reuşit să mă prind de balustrada unui balcon două etaje mai jos. A apărut un tip nervos, mi-a dat cu un ciocan peste mâini, am căzut, dar, deşi nu murisem, a aruncat un frigider peste mine.

Sf. Petre, îngândurat:

– Am înţeles. Hai, să intre şi al treilea.

Al treilea:

– Sf. Petre, la mine e mai simplu. Imaginează-ţi: îţi e frig, eşti speriat, eşti într-un frigider…

* * *

Vine fiul meu într-o dimineaţă în cameră şi-mi zice entuziasmat, arătând spre fereastră: „Uite tată, vin cocorii!”

„Ce naiba de vin o mai fi şi asta?!…” m-am gândit. „Nici nu mai ştiu speculanţii ăştia afurisiţi ce prostii de băuturi contrafăcute să mai scoată!”

* * *

La balul bobocilor Bulă invită o tipă la dans:

Îmi acordaţi acest dans?

– Nu dansez cu un copil.

-Mă scuzaţi, nu ştiam că sunteţi însărcinată.

* * *

Un individ avea nevoie de un instalator, aşa că îl roagă pe un prieten să-i recomande unul. Zis şi făcut. Pune mâna pe telefon şi-l sună pe instalator:

– Bună ziua…

– Sunt fierbinte, ce doriţi?

– Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul şi formează acelaşi număr.

– Alo?… aş dori…

– Alo… sunt fierbinte…

– Auzi cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă şi matale îţi arde de alte alea.

Trânteşte telefonul şi-l sună pe prieten:

– Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una şi-mi spune că-i… fierbinte…

– Păi măi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ţi-a răspuns nevastă-sa.

* * *

Breaking news

La inaugurarea noului hipermarket, românii s-au călcat în picioare pentru a beneficia de reducerile masive la toate produsele de care nu au nevoie…

* * *

Un tip se îneacă şi strigă:

– Ajutor! Să-mi arunce cineva o funie!

Altul de pe mal:

– Ce, te-ai răzgândit? Ai hotărât să te spânzuri?

* * *

Un ardelean, învârtindu-se într-un magazin de antichităţi, primeşte explicaţii despre o piesă într-adevăr valoroasă:

– Merită banii, vă asigur!, spune vânzătorul. Are cel puţin trei milenii şi jumătate!

La care ardeleanul răspunde:

– Mă crezi prost? Suntem doar în anul 2012!

* * *

Soluţie

– Cum să faci o blondă să tacă din gură?

-O întrebi la ce se gândeşte!

* * *

Încercând să îi explice copilului ei ce e un miracol,o mamă îi zice:

– Ce ar fi dacă ai cădea de la etajul 5 şi nu ai păţi nimic?

– Noroc,răspunde copilul.

-Şi dacă cazi încă o dată şi tot nu ai nimic?

– Un noroc chior!

-Şi dacă mai cazi încă o dată,ce e?

– Practica… răspunde copilul.

* * *

Aseară, am ieşit la balcon să fumez o ţigară, cât fumam, observ că, motanul meu mergea pe acoperișul vecin, sigur, în căutarea cuiburilor de păsări. Dorind să apăr sărmanele păsări, strig din toată puterea: ”Fugi de aici, nenorocitul naibii”. Pe loc a rămas doar motanul!! Dar au fugit: moşul de la parter, care uda florile, băiatul de pe bancă, care bea bere, tipul care stătea atârnat de balconul etajului 2 de vizavi şi poliţistul care patrula zona… iar motanul, uitându-se ciudat la mine, și-a continuat liniștit drumul….

* * *

Un apel telefonic la ora 1 din noapte de la inspectoratul fiscal:

– Nu vă faceți griji, nu s-a întâmplat nimic rău, pur și simplu verificăm dacă dormiți liniștit.

* * *

Schimb de identitate la psihiatru

-Bună ziua, doctore.

-Bună ziua, luaţi loc. Cum vă numiţi?

– Napoleon.

-Mmda…Cu ce vă pot ajuta?

– Doctore, e vorba de nevastă-mea,Josefina, nu ştiu cine dracu’ i-a băgat în cap c-o cheamă Vasilica Popescu.

* * *

Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care mi-aţi trimis mass-uri pe parcursul anilor trecuţi. Datorită bunătăţii voastre am trecut prin următoarele:

1. Am citit de 270 de ori că contul meu de yahoo va fi şters.

2. Am cam 30.000 de ani plini de ghinion în faţa mea şi am murit deja de 671 de ori pentru că nu am dat toate mass-urile mai departe.

3. Mi-am sacrificat o mare parte din economii pentru micuţul Rareş care săracul de el e de 3 ani tot nou născut şi în spital în stare critică (apropo… nu există cancer la creier).

4. Telefonul meu gratuit Nokia nu a ajuns la mine niciodată şi nici televizoarele şi miile de dolari nu îşi fac simţite prezenţa.

5. Marele miracol nu s-a întâmplat… dă mai departe dacă eşti împotriva massurilor tâmpite.

* * *

Precauţie

Un oltean îşi îngroapă soacra lângă drum, şi pe placa funerară scrie:

„Sub această cruce grea,

Zace scumpa, soacră-mea,

Călătorii mei iubiţi,

Mai ‘ncet, să n-o treziţi!”

* * *

Ionel avea un talent deosebit la desen. Într-o zi desenează pe catalog o muscă. O oră întreagă se chinuie diriga s-o omoare, până îşi dă seama că era desenată. Bănuind cine era făptaşul, i spune lui Bulişor să vină cu taică-su la şcoală. A doua zi, diriga către Ionel :

-Uitaţi, domnule, din cauza desenului fiului dumneavoastră, am mâna bandajată!

-Lăsaţi, doamnă, ca şi la mine pe gard a desenat un butoi de se făcuse la poarta mea coadă la bere!

* * *

Noaptea… buf buf buf… se aud bătăi în uşă:

– Cine e?

– Poliţia!

– Şi ce vreţi?

– Să vorbim!

– Câţi sunteţi?

– Doi.

– Păi vorbiţi între voi…

* * *

La o casă de licitaţie din Scoţia, un american bogat se ridică din public şi vine la microfon :

– Acum câteva minute mi-am pierdut portofelul cu zece mii de dolari. Ofer o sută de dolari recompensă cui îl găseşte !

Un scoţian din sală se ridică imediat şi zice:

– Eu ofer o mie de dolari!