V. S.

Rujeola nu se dă bătută și se împrăștie constant în rândul prahovenilor, alte 15 cazuri noi fiind înregistrate săptămâna trecută. Conform informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Prahova, în săptămâna 5 – 11 februarie, la nivelul județului Prahova au apărut alte 15 cazuri de pojar, dintre care 13 pacienți nevaccinați și doi vaccinați.

Pe grupe de vârstă, două cazuri au fost la copii sub un an, alte șapte cazuri – la copii cu vârsta între un an și patru ani, cinci – la copii între cinci și 15 ani și un caz la o persoană peste 15 ani, care fusese vaccinată.

Deocamdată, în Prahova nu s-a înregistrat niciun deces și nici focare de rujeolă în colectivități. Totodată, reprezentanții DSP Prahova recomandă, în continuare, vaccinarea antirujeolă la medicul de familie.