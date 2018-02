Luiza Rădulescu Pintilie

În urmă cu câteva zile a fost votat bugetul comunei Rîfov, cel în care, lăudabil pentru administraţia locală, un capitol important al alocărilor financiare este direcţionat către dezvoltarea aşezării, în paralel cu asigurarea fondurilor pentru funcţionare – inclusiv pentru salarii – până la sfârşitul anului. Astfel, de la alimentarea cu apă la şcoli, de la asfaltare la reţeaua de canalizare – toate se regăsesc în programul investiţional, fără a fi uitat nici capitolul social-economic, prin susţinerea fermierilor şi acordarea de loturi pentru construcţia de case.

Cu nu mai puţin de 7 proiecte se regăseşte comuna Rîfov în cea de-a doua etapă a Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin care se acordă sprijin autorităţilor pentru asigurarea, pentru populaţie, a unor servicii publice.

În acest sens a fost semnat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţie Publică şi s-au stabilit, prin buget, fondurile pentru cota cu care administraţia locală are obligaţia să participe. Este vorba despre următoarele proiecte de investiţii: alimentare cu apă în satele Buda şi Palanca; realizarea branşării la reţeaua de alimentare cu apă în comuna Rîfov; înfiinţarea reţelei de canalizare în satele Mălăieşti, Moara Domnească, Rîfov, Buchilaşi, Goga , Antofiloaia; modernizarea Şcolii Palanca; reabilitarea şi modernizarea Şcolii şi Grădiniţei Sicrita; reabilitarea, modernizarea şi extinderea sălii multifuncţionale a Şcolii Mălăieşti, precum şi asfaltarea şi modernizarea unor drumuri din comună. În perioada următoare vor fi lansate prin SEAP procedurile de licitaţie a lucrărilor pentru aceste proiecte. Începând cu luna mai vor fi branşate la reţeaua de apă mai întâi instituţiile publice – şcoli, grădiniţe, biserici, primărie, dispensar, iar până la toamnă se estimează că apa va curge la robinet în gospodăriile populaţiei. De altfel, pentru “activitatea desfăşurată în administraţie şi contribuţia adusă la dezvoltarea durabilă”, primarul Paul-Costin Cazanciuc a primit din partea MDRAP o “Diplomă de Excelenţă în Administraţia Publică”.

În acelaşi timp, din surse proprii, Primăria Rîfov va susţine două investiţii majore – Centrul Cultural Palanca şi Baza sportivă cu teren sintetic din satul Palanca. De asemenea, pe agenda administraţiei locale şi a primarului Paul Cazanciuc se află şi alte investiţii care se doreşte a fi realizate prin încheierea unor parteneriate între Unitatea Administrativ-Teritorială Rîfov şi Consiliul Judeţean Prahova.

Pe lângă dezvoltarea şi modernizarea edilitară a localităţii, administraţia publică a comunei Rîfov e preocupată ca 2018 să aducă schimbări în bine şi în ceea ce priveşte activitatea micilor întreprinzători, precum şi privind standardul de viaţă şi de civilizaţie al celor peste 5000 de locuitori. Astfel, zeci de fermieri beneficiază de scutiri de taxe şi sunt sprijiniţi pentru obţinerea şi depunerea în timp util a dosarelor pentru a se putea înscrie în “Programul Tomate” şi a primi sprijin financiar – 3000 de euro (echivalentul în lei) de beneficiar, pe an, pentru minimum 1000 mp suprafaţă cultivată cu roşii în spaţii protejate (sere sau solarii).

De asemenea, din acest an există posibilitatea achitării de către localnici a taxelor şi a impozitelor prin intermediul cardului bancar sau on line. Dar cum reuşita oricărui proiect înseamnă nu numai un dialog permanent cu membrii comunităţii, ci şi implicarea acestora din urmă, administraţia din Rîfov speră ca în acest an să găsească în rândul localnicilor o mai mare receptivitate privind creşterea numărului celor care încheie contracte de salubritate cu operatorul de profil şi plătesc taxele aferente. Anul trecut, Primăria Rîfov a achitat 60000 de lei către firma colectoare din cauza numărului mic al persoanelor care au înţeles această necesitate şi pentru propriul confort şi propria sănătate, dar şi pentru salubritatea localităţii. Cei care nu vor încheia asemenea contracte vor fi obligaţi să achite o taxă de salubrizare în valoare de 20 lei pe gospodărie lunar.

Stabilite pentru acest an, proiectele amintite vor aduce de fapt o îmbunătăţire pe termen lung a vieţii locuitorilor din Rîfov. Şi cum a ridica o casă dă trăinicie oricărei familii şi în acelaşi timp oricărei aşezări, administraţia locală va stabili, până la 1 Mai, şi criteriile de atribuire a 12 terenuri intravilane pentru cei care vor să-şi construiască locuinţe. Semn bun că, poate, aşa cum spune proverbul, cine construieşte o casă, sădeşte apoi şi un pom, aduce pe lume şi un copil, întinerind vârsta medie a localităţii, coborâtă mai înspre toamna vieţii.