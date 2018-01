Instituţiile de cultură de la nivelul municipiului Ploieşti, cât şi din alte localităţi ale judeţului Prahova, vor marca Ziua Culturii Naţionale prin numeroase manifestări. Având ca tematică numele şi opera poetului naţional Mihai Eminescu, cele mai multe dintre acţiuni vor fi găzduite de către muzee, fiind organizate în colaborare cu instituţii de învăţământ.

Mai aproape de Eminescu

Primăria Ploiești și Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești marchează și în 2018, ca în fiecare an, ziua dedicată poetului Mihai Eminescu şi Ziua Culturii Naționale Române. Astfel, astăzi, la Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu-Quintus” va avea loc cea de-a VI-a ediție a Concursului județean de recitări “Ca un luceafăr am trecut prin lume”, competiția fiind destinată liceenilor prahoveni. În cadrul evenimentului vor susține prelegeri despre opera poetului național și despre Ziua Culturii Române prof. Mădălina Paula Ştefan şi prof. Iulia Dragomir, care vor coordona și un scurt moment poetic pregătit de elevi ai Colegiului Economic “Virgil Madgearu” din Ploiești.

Totodată,Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești continuă şi proiectul educațional intitulat “Aproape de Eminescu”, care se va desfășura, simultan, în școlile din județ. Acesta se adresează elevilor, profesorilor de limba şi literatura română şi profesorilor din învățământul primar care doresc să marcheze împlinirea a 168 de ani de la nașterea poetului național. Astfel, astăzi, în intervalul orar 9.00-12.00 (pentru cei care învață dimineața), respectiv 14.00-17.00 (pentru elevii care învață după-amiaza), vor fi alocate câte 15 minute unor activități precum lecturarea a diverse tipuri de texte din opera eminesciană, recitarea unor poezii sau a unor fragmente din creația poetului român de geniu, prezentarea unor studii de caz, dezbateri pe marginea operei lui Mihai Eminescu, organizarea și prezentarea de expoziții de desen și/sau pictură inspirate din opera eminesciană.

La Teatrul „Toma Caragiu“ – spectacol-eveniment

Primăria Ploiești, în parteneriat cu Teatrul „Toma Caragiu” şi Fundaţia „Geo Barton”, organizează spectacolul-eveniment intitulat „Teatrul – componentă a culturii”. Manifestarea, care va avea loc astăzi la teatru, începând cu orele 18.00, va cuprinde acţiunea cu tema “Rolul și contribuția unor personalități teatrale în viața culturală românească”, Medalion Olga Tudorache şi Medalion personalități române, iar la final momentul intitulat ”Recitând Eminescu – mari actori în slujba poeziei lui Eminescu”. Evenimentul, moderat de Anita Barton, președintele fundației „Geo Barton”, se va bucura de participarea actorilor Florin Călinescu şi Constantin Codrescu. În deschiderea seratei va putea fi admirată expoziția de pictură „Ferestre: Închis – Deschis” a pictorului Dragoș Minculescu, însoțită de recitalul pianistului Cristian Duca.

La Palatul Culturii, expoziţie etnografică

Centrul Județean de Cultură Prahova și Consiliul Județean Prahova organizează două evenimente cu importanță deosebită pentru conservarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural românesc. Este vorba despre vernisajul expoziției etnografice cu tema “Valori de patrimoniu”, ce va fi organizată în zona expozițională Arcade, etajul al doilea al Palatului Culturii, începând cu ora 11.00, şi despre lansarea, la Sala Marea Unire a Palatului Culturii, la ora 11.30, a “Ghidului de arhitectură – Zona Prahova Subcarpatică” și a broșurii “Cum construim în mediul rural”, ambele documente fiind realizate de Ordinul Arhitecților din România – Grupul Rural al O.A.R., editate de Centrul Județean de Cultură Prahova cu sprijinul Consiliului Județean Prahova. Expoziția etnografică “Valori de patrimoniu” reunește piese de port tradițional și țesături de interior din diferite zone ale țării, fiind organizată în cadrul Programului “Un patrimoniu pentru viitor” al instituției, care are ca principal scop recuperarea, conservarea și valorificarea elementelor de patrimoniu cultural românesc. Cât priveşte ghidul şi broşura, acestea reprezintă două instrumente de lucru considerate absolut indispensabile pentru toți factorii implicați în conservarea și intervenția asupra arhitecturii rurale, de la specialiști, autorități și până la cetățenii care întreprind construcții noi. Cei care vor participa la lansarea celor două lucrări vor primi gratuit câte un exemplar.

Manifestări la muzee

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale, din Ploiești și județ, omagiază personalități ale culturii prahovene și naționale prin depuneri de flori la statuile acestora, organizând, totodată, şi o serie de manifestări. Concret, astăzi vor avea loc următoarele acţiuni: la Ploieşti, la Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, la ora 10.30, depuneri de flori la statuia din incinta instituţiei. În localitatea Cosminele, la ora 12.00 va avea loc evocarea cu tema „Nicolae Simache – exemplu de dăruire și abnegație în domeniul culturii”, invitat fiind prof. Octavian Onea, acţiunea fiind organizată în colaborare cu Școala Gimnazială Cosminele; la Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”, la ora 11.00, matineu muzeal cu tema „Lieduri pe versuri de Mihai Eminescu”, eveniment organizat în colaborare cu Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploiești. La Muzeul „Casă de Târgoveț din sec. XVIII-XIX” din Ploieşti, la ora 11.00 este programat colocviul cu tema „Eminescu economistul”, susţinut în colaborare cu Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploiești. La Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” din Ploieşti, la ora 14.00 va avea loc matineul muzeal „Dialog cu Odă în metru antic”, în colaborare cu Școala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploiești. La Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” din Bucov, la ora 11.00, matineu muzeal „Deșteptarea României”, în colaborare cu Școala Gimnazială „Constantin Stere” Bucov. La Muzeul „Casa Domnească” din Brebu, la ora 11.00, matineul muzeal „Elin Doamna (1598-1653) – patroana literară a Țării Românești”, în colaborare cu Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu. La Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, la ora 11.00, masa rotundă „Maxime și cugetări cu Nicolae Iorga”, în colaborare cu Colegiul Național „Nicolae Iorga”și Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” din Vălenii de Munte. La Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din Filipeștii de Târg, la ora 11.00, evocarea cu tema „Constantin Brâncoveanu, creatorul primului stil arhitectural autentic românesc”, în colaborare cu Școala Gimnazială Filipeștii de Târg. La Muzeul „Crama 1777” din Valea Călugărească, la ora 12.00, colocviul „Scrisul eminescian – reper al conștiinței naționale românești”, în colaborare cu Școala Gimnazială „Ion Ionescu” din Valea Călugărească – structura Nicovani. De menţionat însă, manifestările dedicate Zilei Culturii Naţionale vor continua şi în următoarele zile. Astfel, mâine, la ora 15.00, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova va avea loc conferinţa cu tema „Reginele României – Istorie și cultură”, invitat fiind istoric prof.univ.dr.Georgeta Filitti.

Iar pe data de 17 ianuarie, la ora 11.00, la Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” din Bușteni este programat matineul muzeal cu tema „Eminescu în opera lui Cezar Petrescu”, desfășurat la Liceul Teoretic din Azuga.