România va avea în premieră o femeie în funcţia de prim-ministru. Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că dă încă o şansă PSD-ALDE şi acceptă nominalizarea Vioricăi Dăncilă pentru funcţia de premier. Şeful statului a anunţat, ieri, după consultările avute cu reprezentanţii partidelor parlamentare, că a desemnat-o pe Viorica Dăncilă, propusă de PSD, pentru funcţia de prim-ministru.” Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea premierului. Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD-ului încă o şansă şi să desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Viorica Dăncilă”, a anunţat preşedintele României. Menţionând că acum PSD trebuie să performeze, şeful statului a mai declarat: „Românii au mari aşteptări, şi eu am mari aşteptări. PSD a promis şi în campania electorală, şi după campanie, lucruri importante. PSD a promis salarii, pensii, şcoli, manuale, spitale, infrastructură, dar până acum prea puţin s-a realizat. Acum PSD trebuie să dovedească faptul că tot ceea ce a promis face. Avem, la un an de la alegerile parlamentare, câştigate de PSD, două guverne PSD eşuate. Acum PSD și ALDE primesc şansa de a dovedi că ştiu ce vor şi ştiu cum se face. În continuare invit pe toţi cei implicaţi în procedură să se mobilizeze şi să lucreze repede şi bine. E posibil ca până la 1 februarie întreaga procedură să fie finalizată şi noul guvern să se apuce de treabă şi să rezolve problemele mai degrabă decât să le încurce”.

Consultările pentru formarea unui nou Guvern au avut loc ieri la Palatul Cotroceni, începând cu ora 12.00. Primii chemaţi au fost liderii PSD-ALDE, delegaţia fiind condusă de preşedintele PSD Liviu Dragnea şi secretarul general al ALDE, Daniel Chiţoiu, în lipsa lui Tăriceanu. Eurodeputata PSD Viorica Dăncilă a fost propunerea, din partea coaliţiei PSD-ALDE, pentru funcţia de premier al României, după demisia lui Mihai Tudose. Delegaţia PSD- ALDE i-a prezentat preşedintelui Klaus Iohannis şi o listă cu parlamentarii care fac parte din majoritatea parlamentară şi semnăturile de susţinere ale acestora, pentru a demonstra că în continuare coaliţia nu are o problemă la vot. „Preşedintele României a luat act şi ne-a transmis că doreşte să nu se prelungească această situaţie şi să avem un guvern cât mai repede”, a declarat Liviu Dragnea, după consultări. Întrebat de posibila susţinere a UDMR pentru Viorica Dăncilă, liderul PSD a confirmat că a avut o discuţie cu Kelemn Hunor. În schimb, delegaţia USR a mers la Cotroceni pe ideea organizării de alegeri anticipate, pentru încheierea crizei politice, fără să avanseze şi o propunere de premier. Și PNL l-a anunţat pe şeful statului că partidul merge pe varianta alegerilor anticipate, dar dacă există o altă formulă în care liberalii pot asigura o majoritate în care să nu fie PSD, îşi vor asuma răspunderea.Ludovic Orban a arătat că PNL a luat decizia de a nu participa la nicio formulă de guvernare care cuprinde PSD şi, totodată, de a vota împotriva oricărei formule de guvernare care conţine PSD. Traian Băsescu a mers la Cotroceni cu două propuneri de premier- europarlamentarul Siegfried Mureşan şi parlamentarul Eugen Tomac.Totodată, fostul preşedinte a afirmat că nu crede că PSD şi ALDE sunt apte la guvernare, lucru pe care i l-a spus şi lui Klaus Iohannis. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că formaţiunea pe care o conduce va aştepta decizia şefului statului în privinţa Vioricăi Dăncilă, propunerea PSD pentru funcţia de premier. Totodată, acesta a mai spus că nu se poate ajunge la alegeri anticipate. Liderul grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a precizat, după consultări, că aşteaptă nominalizarea preşedintelui pentru a avea, ulterior, o discuţie cu premierul desemnat. El a calificat drept „nerealistă” propunerea PNL şi USR privind organizarea de alegeri anticipate.