Fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, după ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, a anunţat, ieri, într-un comunicat de presă, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), potrivit Mediafax.

„În perioada iulie 2012 – aprilie 2013, când îndeplinea funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi, totodată, vicepreşedinte al unei formaţiuni politice, inculpatul Zgonea Valeriu – Ştefan a acceptat promisiunea făcută de inculpatul Dobrică Dumitru, consilier judeţean, privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, în schimbul influenţei pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcţionari publici şi a promis că-i va determina să numească într-o importantă funcţie publică o rudă a lui Dobrică Dumitru”, conform DNA.

Ulterior, arată sursa citată, Valeriu Zgonea ar fi primit de la Dobrică contravaloarea unor servicii de turism şi cheltuieli legate de construirea unei case de vacanţă în judeţul Covasna, în cuantum total de 62.143 lei.

„La data de 22 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor făcute de Zgonea Valeriu – Ştefan, persoana respectivă a fost numită în funcţia de preşedinte al Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională, deşi nu avea pregătire de specialitate în domeniu. Ulterior, tot ca urmare a demersurilor făcute de Zgonea Valeriu –

Ştefan, persoana respectivă şi-a păstrat funcţia la nivelul administraţiei publice centrale, fiind numită, la data de 23 ianuarie 2014, în funcţia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale”, se arată în rechizitoriul DNA.

Procurorii au pus sechestru în acest dosar pe bunuri în valoare de 62.143 lei.

Fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor va fi judecat de magistraţii de la Tribunalul Bucureşti.

În acelaşi dosar, Dumitru Dobrică, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Buzău în perioada iunie 2004-decembrie 2013 şi administrator/acţionar al unei societăţi comerciale, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

„În prezenţa avocatului, inculpatul Dobrică Dumitru a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv doi ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni şi interzicerea, pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat”, potrivit unui comunicat al DNA, din 27 decembrie 2017.