Prof. Andreea Tănăsescu

Atmosferă de sărbătoare, în weekend-ul care a trecut, la Muzeul „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti, secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, unde – timp de două zile – s-a derulat o nouă ediție a Concursului interjudețean de interpretare artistică a personajelor caragialiene „Caragiale, contemporanul nostru”. Ca și la celelalte ediții, zeci de trupe de mici actori – elevi din Prahova, din Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și din municipiul București – și-au arătat măiestria în interpretarea personajelor lui Ion Luca Caragiale, în anul în care se împlinesc 166 de ani de la nașterea marelui dramaturg.

O prezență aparte, care a atras și de această dată atenția juriului condus de reputatul actor al Teatrului “Toma Caragiu” din Ploiești, Ilie Gâlea, a fost aceea a minunatei trupe “Expresiv”, formată din elevi de clasa a VI-a ai Școlii Gimnaziale Corlătești, din comuna Berceni, echipă coordonată de prof. Andreea Tănăsescu. Elevii din Corlătești s-au clasat după o trupă din Capitală, însă au fost remarcați – pe lângă interpretarea unui fragment din nuvela “Două loturi”, cu care au evoluat în concurs – trei dintre membrii echipei de la clasa a VI-a a școlii menționate, care au obținut și premii pentru interpretare: Alina Rimovetz, Oprea Alexandra și Nae Sorin.

Astfel, și în acest an, trupa de teatru “Expresiv” a Școlii Gimnaziale Corlătești a urcat pe podium, în cadrul unuia dintre cele mai cunoscute și disputate concursuri de gen din zona de sud a țării.