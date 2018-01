A.M.

O situație tristă, dar adevărată, se înregistrează în 2018 – anul în care România marchează Centenarul Marii Uniri. La nivelul județului Prahova, sute de elevi și preșcolari învață, și în momentul de față, în unități de învățământ care au toaletele în curte, cele mai multe situații regăsindu-se în mediul rural. Pentru reglementarea acestei situații, unele primării din județ au în derulare o serie de investiții pentru asigurarea condițiilor decente în școli, în timp ce altele așteaptă aprobarea bugetelor locale pe anul 2018 pentru inițierea lucrărilor de racordare a unităților de învățământ la rețeaua de apă și construirea unor toalete în interiorul acestora. La nivel național, peste 2000 de unități de învățământ nu asigură condiții decente de igienă, având toaletele în exterior, a anunțat Ministerul Educației.

Printre ultimele constatări ale fostului ministru al Educației, Liviu Pop, este și aceea în care se menționa că, în plină eră informațională, dar mai ales în anul în care este marcat Centenarul Marii Uniri, în România încă mai există școli unde toaletele sunt amenajate în curtea instituțiilor și nu în interiorul clădirilor, așa cum ar fi normal. Astfel, s-a anunțat că, anul acesta, în România sunt 2.418 de unități școlare cu grupurile sanitare în exterior. Cele mai multe școli și grădinițe cu toalete în curte sunt la Vaslui – 389 unităţi de învăţământ, Suceava – 219, Iași, Botoșani –207 și Mehedinți -188. Comparativ cu alte județe, Prahova stă ceva mai bine la acest capitol, cu toalete în curte sau toalete în interior, dar fără apă curentă, figurând 22 de clădiri ale unor școli și grădinițe ce aparțin de 16 unități de învățământ cu personalitate juridică, potrivit unei situații centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova la data de 20 ianuarie 2018. Chiar și așa, este vorba despre sute de elevi și preșcolari care nu beneficiază de condiții demne de secolul XXI în unitățile de învățământ. Conform legii, finanțarea investițiilor în școli este asigurată de autoritățile locale.

În Prahova, toalete în exterior au următoarele unități de învățământ: Grădinița cu program normal Posada, din Comarnic, Grădinița cu program normal Lunca Mare, Grădinița cu program normal Vistieru din Șotrile, Școlile cu clasele I-IV Măgura și Lopatnița din Șoimari, Școlile gimnaziale Predeal Sărari, Vitioara de Sus și Grădinița cu program normal din Predeal Sărari, Grădinița cu Program normal Bertea, Școlile cu clasele I-IV din Gornet Cuib și din Nucet, comuna Gornet, Școala gimnazială din Cosminele, Grădinița cu program normal Mălăiești, comuna Dumbrăvești, Școala cu clasele I-IV Trestioara, localul din satul Cîrjari al Școlii gimnaziale din Vîlcănești, Școala gimnazială Coțofenești, comuna Vărbilău, Școala cu clasele I-IV Poenarii Rali, comuna Poienarii Burchii, Școala gimnazială Hăbud, comuna Tăriceni, Școala cu clasele I-IV Zănoaga, din comuna Dumbrava. La Școala cu clasele I-IV Pisculești, comuna Tinosu, toaletele sunt în curte, dar modernizate, la Școala din Lapoș există toalete în interior, dar nu există apă curentă, iar la Grădinița cu program normal Izvoru din comuna Provița de Sus există toalete în interior, dar nu s-a făcut racordarea la rețeaua de apă și canalizare. În Lapoș sunt în curs de derulare lucrări pentru racordarea la rețeaua de apă a Şcolii gimnaziale și extinderea clădirii acesteia, investiția urmând a se finaliza în luna aprilie, după cum ne-a precizat primarul Dumitru Țârlea. Până atunci, elevii vor folosi toaletele exterioare existente. În comună se mai află o grădiniță care a fost reabilitată în anii trecuți, aceasta având inclusiv grupuri sanitare în interior. La Grădinița din Predeal Sărari, potrivit primarului Eugen Toader, se desfășoară lucrări pentru realizarea unor grupuri sanitare în interior, iar în funcție de bugetul comunei din acest an, va fi realizată o lucrare similară și la Școala din Vitioara de Sus. Pentru Școala gimnazială din Predeal Sărari, încă nu se știe când vor începe lucrările, primăria având un litigiu cu o firmă care a început o investiție la această unitate de învățământ, dar apoi a intrat în insolvență. Pentru a se rezolva problema toaletelor trebuie finalizat întâi procesul, ne-a declarat edilul. La Tinosu, cu câțiva ani în urmă, au fost efectuate lucrări de reparații la clădirea din exteriorul școlii, în care se află toaletele. “Nu am avut posibilitatea să realizăm toalete în interiorul Școlii cu clasele I-IV din Pisculești, deoarece nu am avut spațiul necesar pentru asta. Trebuie realizată o extindere a clădirii. Mai sunt doar 12 copii în această școală, numărul elevilor este în scădere, și nu știu cât timp unitatea va mai funcționa. S-ar putea ca, de la anul, elevii să fie mutați la Școala din Tinosu cu clasele I-VIII, acolo unde sunt condiții mai bune, inclusiv toalete în interiorul școlii”, ne-a precizat primarul Iulian Gabriel Andrei. Pentru școlile și grădinițele în care există încă toalete în curte nu pot fi obținute autorizații de la Direcția de Sănătate Publică, ci primesc din partea acesteia termene de conformare până la care să rezolve problema, finanțarea fiind asigurată de primării.