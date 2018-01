România ocupă, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc în Indexul European al Consumatorului de Sănătate, cu un sistem medical mai slab decât Bulgaria, dar şi decât ţări din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru, potrivit Hotnews.ro. România se află pe locul 34 din tot atâtea ţări europene al căror sistem medical a fost analizat pentru realizarea indexului pe anul 2017. Ţara noastră ocupă ultimul loc sau unul dintre ultimele locuri la majoritatea indicatorilor importanţi luaţi în calcul pentru realizarea clasamentului: drepturile şi informarea pacienţilor, accesibilitatea (timpii de aşteptare pentru tratament), rezultatele tratamentelor, gama de servicii oferite şi extinderea lor, prevenţia şi farmaceuticele.

România este pe primul loc în clasament la rata infecţiilor intraspitaliceşti rezistente la tratament, la mortalitatea infantilă şi pe primele locuri la mortalitatea din cauza cancerului şi a bolilor cardiovasculare. În ceea ce priveşte cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor, România se află tot la coada clasamentului, în urma sa aflându-se doar Letonia, Muntenegru, Macedonia şi Albania.

Combinaţia acestor indici – rezultaţi din studii şi baze de date internaţionale şi din chestionare administrate asociaţiilor de pacienţi – îşi propune să descrie felul în care consumatorul de servicii medicale este servit de propriul sistem.

„România are probleme grave în gestionarea întregului sector public de sănătate. România, Albania şi Ungaria au o structură învechită a sistemului medical şi ar trebui să beneficieze de sprijin profesional pentru a-şi restructura serviciile de sănătate”, se arată în raport. România se află tot pe ultimul loc în acest clasament şi în urmă cu un an, în timp ce acum doi ani, România ocupa locul 32 din 35 de ţări, aflându-se la acea vreme deasupra Albaniei (524), Poloniei (523) şi Muntenegrului (484), care au depăşit-o între timp în clasament.