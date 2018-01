Începând de la 1 ianuarie, persoanele care suferă de afecţiuni cardiace sau de diabet vor putea obţine mai greu eliberarea şi reînnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene, potrivit Ministerului Sănătăţii.

„O directivă europeană din 2016 a hotărât ca toate statele membre U.E. să includă mai multe restricţii cu privire la bolile din cauza cărora este pusă în pericol atât viaţa conducătorului, cât şi cea a celorlalţi prticipanţi la trafic, iar aici vorbim despre afecţiunile cardiovasculare sau la diabet zaharat. De exemplu, pentru reînnoirea carnetului, conducătorul are nevoie de recomandarea medicului specialist curant. Aceste modificări au fost puse în dezbatere publică şi ordinul de ministru a fost semnat pentru că, până la sfârşitul lui 2017 trebuia să ne aliniem acestei decizii, altfel riscam amenzi”, a declarat, pentru Mediafax, purtătorul de cuvânt al ministerului Sănătăţii, Oana Grigore. Potrivit ordinului de ministru semnat de Florian Bodog, „afecţiunile cardiovasculare pot determina o alterare bruscă a funcţiilor cerebrale, care constituie un pericol pentru siguranţa rutieră, reprezentând un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar sau permanent, a conducerii unui autovehicul”. În cazul mai multor astfel de afecţiuni, precum bradiaritmii, tahiaritmii supraventriculare şi ventriculare, simptome de angină, implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac permanent, pierdere tranzitorie a stării de conştienţă şi a tonusului postural sau sindrom coronarian acut, viitorilor şoferi sau conducătorilor auto le pot fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto numai după ce afecţiunea în cauză a fost efectiv tratată şi sub rezerva avizului eliberat de medicul de specialitate cardiologie şi, după caz, prin efectuarea unui control medical periodic. De asemenea, ordinul precizează că pentru boli aşa cum sunt implantarea unui defibrilator, boli vasculare periferice, insuficienţă cardiacă sau cardiopatie valvulară însoţită de regurgitare aortică, atât în cazul candidaţilor, cât și a conducătorilor auto nu li se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere. „Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepţionale, cu condiţia ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător printr-un aviz cardiologic şi să facă obiectul unui control medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul în siguranţă, ţinând seama de efectele afecţiunii respective”, reiese din ordinul de ministru. Potrivit documentului, un candidat sau un conducător auto care suferă de diabet zaharat şi care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înţelege riscurile hipoglicemiei şi că este capabil să ţină sub control aceste episoade. Nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permisele de conducere auto în cazul solicitanţilor sau conducătorilor auto care nu au primit informaţii referitoare la aceste riscuri şi nu sunt deplin conştienţi de implicaţiile hipoglicemiei. „În cazul în care un candidat sau un conducător auto cu diabet zaharat urmează un tratament medicamentos, eliberarea sau reînnoirea permiselor se efectuează numai pe baza avizului medicului diabetolog şi, după caz, pe baza unor controale medicale periodice efectuate la intervale de maximum 5 ani; nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permisele de conducere în cazul candidaţilor sau conducătorilor auto cu hipoglicemie cronică gravă decât dacă solicitările sunt susţinute de un aviz al medicului diabetolog şi de efectuarea unor controale medicale periodice; în cazul hipoglicemiilor cronice grave în timpul orelor de activitate, permisul de conducere auto se eliberează sau se reînnoieşte numai după ce au trecut 3 luni de la cel mai recent episod”, se arată în documentul Ministerului Sănătăţii.