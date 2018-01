Bogdan Chitic, Marcel Marin

Singurele două nume noi prezente la reunirea liderului Ligii a III-a, FC Petrolul, din rândurile jucătorilor de câmp, și care să nu provină din pepiniera clubului, au fost cele ale lui Daniel Cârjan (21 ani, Viitorul Domnești) și Mihai Ene (18 ani, Viitorul Constanța). Doi fotbaliști tineri, cu valențe ofensive, pe care staff-ul „galben-albaștrilor”, în frunte cu Romulus Ciobanu, va conta în atacarea promovării în Liga a II-a și în formarea unei echipe cu perspective frumoase, din vară, la „etajul” imediat superior.

Fost campion la juniori cu Sportul Studențesc (generația 1997), Daniel Cârjan a sosit pe „Ilie Oană” de la vecina de serie, Viitorul Domnești, formație pentru care a înscris 10 goluri în prima parte a campionatului, aflându-se la egalitate, în topul golgheterilor, cu noul său coleg, atacantul Sergiu Arnăutu. Co-autor la golul marcat de formația ilfoveană, în tur, la Ploiești, în victoria găzarilor, scor 3-1, Cârjan și-ar putea face debutul în tricoul „galben-albastru” chiar împotriva fostei sale echipe, în prima etapă din retur.

„M-am simțit extraordinar la primul antrenament și aștept cu nerăbdare reluarea campionatului, pentru a pune umărul la promovare. Am venit aici să ajut, mă bucur că mă aflu la o echipă de tradiție, și sper să ajung cu Petrolul chiar în Liga 1”, a declarat Cârjan.

„Repatriat” după 6 ani petrecuţi la Ovidiu

Plecat la o vârstă fragedă la Academia lui Gheorghe Hagi de la Ovidiu, ploieșteanul Mihai Ene – care doar în câteva zile își va serba majoratul – revine pe „Ilie Oană”, pentru început sub formă de împrumut, pentru a completa garnitura jucătorilor „U19” pe care staff-ul ploieștenilor se va baza în sezonul de primăvară. Crescut la Centrul de Copii și Juniori al FC Petrolul, Mihai Ene a avut parte de o experiență interesantă în ultimii ani, la Viitorul Constanța, fostul internațional de tineret „U15” și „U16” bifând câteva prezența în UEFA Youth League, competiție organizată de forul european începând cu vara anului 2013 și destinată tuturor echipelor de juniori ale cluburilor calificate pe tabloul Ligii Campionilor.

„La Viitorul am petrecut o perioadă frumoasă, am câștigat numeroase campionate la juniori și am format un grup unit. Acum sunt la Ploiești, sper să joc cât mai bine și, prin promovări consecutive, să ajut Petrolul să ajungă unde îi este locul”.