PSD a convocat şedinţa Comitetului Executiv astăzi, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a tranşa situaţia din partid, potrivit surselor Mediafax, mai mulţi membri social-democraţi solicitând această întrunire cât mai urgent. Preşedintele Comisiei SRI, senatorul PSD, Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgentă a CExN al partidului, precizând că o impune situaţia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, şi liderul PSD Neamţ, Ionel Arsene. De asemenea, aceeaşi solicitare au făcut-o primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, filiala din Vaslui a PSD şi social-democraţii din judeţul Olt. Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susţine că PSD nu poate accepta o autonomizare totală a deciziilor Guvernului, fiind aşteptate în şedinţa CEx clarificări din partea premierului Mihai Tudose faţă de mai multe chestiuni.

Senatorul PSD, Adrian Ţuţuianu, a scris, sâmbătă, pe pagina sa de facebook, că „a luat act de intenţia convocării şedinţei Comitetului Executiv Naţional pentru ziua de astăzi, la cererea mai multor lideri ai partidului”, declarându-se „îngrijorat” de evoluţiile interne din partid. “O nouă schimbare de guvern ar fi o sinucidere politică pentru PSD”, avertizează fostul ministru al Apărării, Adrian Ţuţuianu, care crede că performanţele economice înregistrate în 2017 au fost, în mare parte, anulate de conflictul intern. Fostul ministru este de părere că oamenii din partid trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi să conştientizeze gravele prejudicii de imagine pe care le poate înregistra partidul, precum şi riscul „aruncării ţării în instabilitate politică”.

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, speră însă ca la CEx să se poarte o discuţie serioasă despre cum poate fi democratizată puterea de decizie în partid şi despre ce se poate face pentru ca actuala guvernare să performeze. „E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiţi oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizaţiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni. Partidul suntem noi, toţi cei care am muncit pentru a câştiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie să aibă şi decizia”, a transmis ministrul Transporturilor, Felix Stroe, preşedintele PSD Constanţa.

În schimb, secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, sâmbătă, că în urma situaţiei din partid, s-a ajuns la concluzia că e importantă convocarea Comitetului Executiv, astăzi, pentru rezolvarea problemelor din formaţiune, adăugând că „şi-a băgat dracul coada în PSD”. Secretarul general-adjunct al PSD a adăugat că în şedinţă se va discuta despre frământările din partid. Secretarul general-adjunct al PSD a mai precizat că situaţia actuală nu e similară cu cea a precedentului Guvern, condus de Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi premierul Mihai Tudose au obligaţia de a înceta imediat disputele politice, precizând că „au greşit amândoi” şi „acum trebuie să îndrepte lucrurile amândoi”. Aceasta le cere celor doi lideri să se gândească în primul rând la români, să accepte că depind unul de celălalt şi transmite că sunt obligaţi să găsească o cale pentru a colabora.

Liderul social-democraţilor prahoveni: Trebuie rezolvate problemele de comunicare

Şi preşedintele Organizaţiei Prahova a PSD, Bogdan Toader, a ţinut să-şi exprime opinia în legătură cu convocarea conducerii social-democraţilor la Bucureşti. Într-o postare pe facebook, acesta a declarat: “Consider convocarea pentru luni (n.n. – astăzi) a Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat a fi o decizie foarte importantă pentru social-democrația din România. Partidul Social Democrat trece printr-un moment de răscruce, iar Comitetul Executiv Național nu va face decât să rezolve anumite probleme de comunicare ce au generat o falsă impresie în legătură cu apariția unor “tabere” în rândul partidului. Social-democrația din România trebuie să reziste în fața oricărei tentative de destabilizare venite din afara PSD, pentru că guvernarea actuală are nevoie de unitatea care să conducă la finalizarea proiectelor începute după alegerile din 2016.”