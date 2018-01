N. Dumitrescu

Printre ultimele hotărâri semnate de către fostul premier Mihai Tudose se numără şi cea care are legătură cu prima comună europeană din Prahova. Este vorba despre actul normativ publicat în Monitorul Oficial din data de 18 ianuarie, în care este descris modelul steagului comunei Cornu. De culoare albastru–azur, steagul are imprimată în centru stema localităţii, în partea de sus fiind inscripţionat, cu culoare verde, statutul localităţii –

acela de comună, iar în partea de jos denumirea Cornu, cu litere de culoare galbenă. Stema comunei se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, de aur, tăiat de o bandă roşie, încărcată cu trei albine, tot de aur. În stânga sus se află un turn natural, cu acoperiş triungiular, de culoare roşie, cu laturile din zidărie de piatră, cu elemente de lemnărie maro şi cu trei ferestre de mansardă, dreptunghiulare, iar în plan frontal apar două rânduri de ferestre boltite, plasate două şi una. În dreapta jos se află o crenguţă de corn, cu trei frunzuliţe verzi şi trei fructe roşii, scutul fiind timbrat de o coroană murală de argint cu turn crenelat, toate acestea fiind legate de istoria comunei Cornu. Concret, crenguţa de corn face trimitere la numele comunei, arătând prezenţa abundentă a acestui arbust în zonă, iar turnul reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor – zidăria, fiind parte componentă a unui ansamblu arhitectonic emblematic pentru această localitate, construit în anul 1939. În ceea ce priveşte albinele, acestea simbolizează o altă ocupaţie a locuitorilor zonei – apicultura. Cât priveşte coroana murală cu turn crenelat, aceasta semnifică faptul că localitatea are rang de comună. Iar culoarea albastru–azur a steagului reprezintă apa, dar şi aerul, cel mai nobil element după foc, şi simbolizează blândeţea, frumuseţea, nobleţea şi buna-credinţă.