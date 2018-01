Preselecţia Eurovision România – în care sunt prezentate toate piesele înscrise la ediţia din acest an a concursului Eurovision – va fi transmisă, în premieră, la TVR 1, astăzi şi mâine, de la ora 21.00, (n.n.-aseară a fost transmisă o primă parte) informează un comunicat al televiziunii publice transmis AGERPRES. Programul „Eurovision 2018 Preselecţia” este primul show televizat din cadrul ediţiei din acest an a proiectului Selecţiei Naţionale. La preselecţie, artiştii au fost invitaţi în Studioul 2 al TVR pentru a-şi susţine piesele live, în faţa juriului şi a camerelor de filmat.

Semifinalele Eurovision România vor avea loc la Focşani (21 ianuarie), Timişoara (28 ianuarie), Craiova (4 februarie), Turda (11 februarie) şi Sighişoara (18 februarie). Organizatorii au stabilit repartizarea pe semifinale a celor 60 de piese, în fiecare semifinală urmând să intre câte 12 piese.

Pe parcursul celor cinci semifinale, juriul va decide cele 15 piese care vor intra în finala Eurovision România. Toate cele 60 melodii calificate în semifinale sunt încărcate pe site-ul dedicat, eurovision.tvr.ro, unde pot fi accesate şi alte detalii privind concursul.

Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Marea Britanie. Concursul va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 şi 10 mai şi finala pe 12 mai.