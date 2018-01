Anul competiţional 1963/64: „Rapid” Plopeni – al patrulea titlu regional

Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru. Astăzi, prima parte despre organizarea „sportului rege” din perioada regiunii Ploieşti.

Începând cu toamna anului 1963, cadrul organizării pentru fotbalul republican a revenit la o ierarhizare pe trei eşaloane valorice, divizia C fiind reînfiinţată după patru ani de pauză. De semnalat este faptul că mult contestata divizie C a avut viaţa cea mai grea în comparaţie cu celelalte campionate organizate (diviziile A, B). După 27 de ani de la înfiinţare s-au disputat numai şapte ediţii şi una dintre ele (1948/49) a fost întreruptă după disputarea turului. Din cadrul „regiunii” Ploieşti în ediţia de campionat 1963/64 au luat parte la întrecerile din fotbalul republican 6 grupări, care au fost structurate astfel: Petrolul Ploieşti – în divizia A (locul 5), trei formaţii au participat în divizia B: Metalul Târgovişte (locul 2), Poiana Câmpina (locul 3) şi Flacăra Moreni (9) – toate făcând parte din seria I. Pe scena celui de-al treilea eşalon au activat: Rapid Mizil (locul 4) – în seria Est şi MIG (devenită) Electrica Fieni (locul 7) – în seria Sud. Din componenţa campionatului regional Ploieşti, devenit al patrulea eşalon divizionar din fotbalul românesc, au făcut parte 14 echipe, iar după disputarea primei părţi în fruntea clasamentului s-au aflat: Rapid Plopeni (18p) şi Caraimanul Buşteni (17p). La finalul ediţiei, „plopenarii” au cucerit cel de-al patrulea titlu de „campioni ai regiunii” Ploieşti. Pentru a promova în eşalonul imediat superior, divizia C, au susţinut jocuri de baraj şi s-au întâlnit, în dublă manşă, cu învingătoarea din regiunea Braşov. La 16 iulie 1964, pe terenul celor de la „Rulmentul”, plopenarii s-au impus cu 2-1. În jocul retur, care s-a disputat la Plopeni peste numai o săptămână (23.07), braşovenii au câştigat jocul cu 1-0. Pe atunci încă nu exista regula cu „golul marcat în deplasare” şi cele două formaţii s-au reîntâlnit într-un al treilea joc. Partida s-a disputat pe teren neutru, stadionul „Dinamo” din Bucureşti. După timpul regulamentar de joc, plus două reprize de prelungiri, cele două echipe s-au aflat la egalitate (2-2), după ce în minutul 104 Ion Ioniţă de la Rapid Plopeni a ratat un penalty. Şi cum în regula departajării nu erau „la modă” loviturile de la 11 metri, aceasta s-a făcut – cu o monedă, însă: „N-a fost Coruna!” şi cei de la Rapid au rămas în competiţia regională. Din lotul grupării, „campioană” a regiunii au făcut parte în această ediţie de campionat: Ion Oprea, Constantin Muşat; Rudolf Arvunescu – Schneider, Cincinat Podăreanu, Gheorghe Istrate, Constantin (Titel) Jinga, Alexandru (Petre) Iordan, Gheorghe Giurgiuveanu (căpitanul echipei), Constantin Oală, Mihai Lupea, Ion Panaitescu, Mircea Diaconescu, Ion Cristea, Petre Stanoilovici, Nicolae Dumitrescu, Nicolae Dragnea, Constantin Chiriţă, Ion Ioniţă, Ghiţă Crăciun, Nicolae Pancovici şi Ion Iordan. Antrenori Ion Diaconescu şi Victor (Vicu) Ionescu, care au fost ajutaţi şi de Florea Fătu, care se afla în stare de suspendare după retrogradarea echipei Prahova din divizia B. Preşedinte: Nicolae Moroianu.

(va urma)