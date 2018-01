Marian Dima

Stadionul “Ilie Oană” deschide “balul” Ligii I, în anul 2018, primul meci programat de către Liga Profesionistă de Fotbal în noul an urmând să se dispute la Ploieşti!

“Chiriaşii” sunt o apariţie nouă la Ploieşti – Sepsi Sf. Gheorghe alegând să joace pe arena “Ilie Oană”, după ce, în prima parte a campionatului, alte două formaţii au plătit pentru a juca în Liga I, la Ploieşti, anume FC Voluntari (care, după câteva etape a revenit pe stadionul propriu), respectiv Juventus Bucureşti, care a susţinut toate jocurile considerate “acasă” la Ploieşti.

În aşteptarea inaugurării propriei arene, nou-promovata în Liga I, Sepsi Sf. Gheorghe, a jucat, până acum, la Braşov, arena de la Poalele Tâmpei neavând însă instalaţia de degivrare funcţională la acest moment, motiv pentru care s-a luat decizia mutării la Ploieşti. În plus, la Braşov, formaţia covăsneană a avut şi “emoţii” privind funcţionarea instalaţiei de nocturnă, care s-a oprit, o dată, la meciul cu FCSB şi de două ori la partida cu Astra. Oficialii echipei din Sf. Gheorghe au semnat deja contractual de închiriere pentru primul joc al anului, care coincide şi cu primul meci al etapei cu numărul 23, partida fiind programată vineri – 2 februarie, de la ora 18,00, Clubul Sportiv Municipal Ploieşti (administratorul arenei) urmând să încaseze aproximativ 15.000 de ron pentru acest eveniment.

Până la ora meciului, la stadionul administrat de CSM se va efectua “la urgenţă” o revizie privind instalaţia de degivrare, pentru ca gazonul să se prezinte în condiţii cât mai bune de joc.

Sepsi ar putea să joace la Ploieşti toată luna februarie (încă un joc), urmând ca, în play-out, să se mute acasă, la Sf. Gheorghe, unde se modernizează stadionul.

Rămâne de văzut şi care va fi decizia celor de la Juventus Bucureşti, cu privire la locul de disputare a meciurilor, oficialii echipei din Colentina încercând să se mute la Buzău, fără succes, deoarece arena nu a primit avizul de omologare pentru Liga I, iar acum iau în calcul un “aranjament” pentru a se muta pe terenul intetic al Concordiei Chiajna. Juventus are primul meci pe teren propriu programat sâmbătă 10 februarie, ora 18,00, în runda cu numărul 24, cu Viitorul.

Programul primei etape din 2018 (etapa a 23-a)

• VINERI, 2 FEBRUARIE

Ora 18.00 Sepsi OSK – Poli Timișoara (stadion “Ilie Oană”)

Ora 20.45 FC Viitorul – Astra Giurgiu

• SÂMBĂTĂ, 3 FEBRUARIE

Ora 18.00 FC Voluntari – Poli Iași

Ora 20.45 Gaz Metan Mediaș – FCSB

• DUMINICĂ, 4 FEBRUARIE

Ora 18.00 FC Botoșani – Juventus București

Ora 20.45 Dinamo – CS U Craiova

• LUNI, 5 FEBRUARIE

Ora 20.45 CFR Cluj – Concordia Chiajna