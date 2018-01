Tricolorul LMV Ploiești – CSU UV Timișoara 3:0 (25:13, 25:14, 25:13)

Petre Apostol

Sala: „Olimpia”, Ploiești; spectatori: 250.

Tricolorul LMV: Gijs Jorna 9 puncte – 8/12 în atac (67%), 1 blocaj; 63% recepție pozitivă/38% perfectă (8 recepții), Pavel Dushkov 7p – 2/2 (100%), 4 blocaje, 1 as, Laurențiu Lică 5p – 5/8 (63%), Bogdan Olteanu (cpt.) 6p – 5/10 (50%), 1 as, Julian Bissette 4p – 1/3 (33%), 3 blocaje, Cristian Bartha 4p – 4 ași – Philipp Kroiss 60% rec. poz./60% perf. (10 rec.). Au mai jucat: Ovidiu Darlaczi 4p – 3/10 (30%), 1 as; 42% rec. poz./25% perf. (12 rec.), Tudor Magdaș 3p – 1/2 (50%), 1 blocaj, 1 as, Alexander Kullo 8p – 5/6 (83%), 2 blocaje, 1 as, Jose Carrasco 2p – 1/2 (50%), 1 blocaj.

Total echipă: 52 puncte – 31/55 în atac (56%), 12 blocaje, 9 ași; 46% recepție pozitivă/34% perfectă (35 recepții); 1 eroare în atac, nicio eroare la recepție, 15 erori la serviciu (74 servicii). Rezervă neutilizată: Aleksandar Milivojevic.

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

CSU UV: Erik Reitmayer 5 puncte – 2/7 în atac (29%), 3 blocaje, Ionuț Manda 1p – 1 blocaj, Sorin Schiesz (cpt.) 7p – 7/21 (33%), 8% recepție pozitivă/8% perfectă (12 recepții), Robert Vârlan 3p – 1/4 (25%), 2 blocaje, Sergiu Călin 3p – 3/21 (14%), Sorin Dragomir 3p – 3/17 (18%); 41% rec. poz./18% perf. (22 rec.) – Paul Cămui 21% rec. poz./5% perf. (19 rec.). Au mai jucat: Lucian Bădiceanu – Bogdan Toma 33% rec. poz./17% perf. (6 rec.).

Total echipă: 22 puncte – 16/72 în atac (22%), 6 blocaje; 27% recepție pozitivă/12% perfectă (59 recepții); 15 erori în atac, 9 erori la recepție, 7 erori la serviciu (41 servicii).

Antrenor: -.

Arbitri: Violeta Jianu, Cosmin Tudorache, ambii din București.

Observator FRV: Constantin Ispas, din București.

Echipa masculină de volei Tricolorul LMV Ploiești a avut o nouă etapă de „pauză” în Divizia A1. După confruntarea cu penultima clasată, CSȘ 2 CNE Baia Mare, o formație de juniori practic, elevii antrenorilor Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu au întâlnit, sâmbătă seară, în Sala „Olimpia”, o altă echipă care nu face decât să completeze numeric primul eșalon valoric al țării, CSU Universitatea de Vest Timișoara, ultima grupare din clasament, în momentul de față.

Fosta echipă a lui Ovidiu Darlaczi, tânărul de perspectivă sosit la Ploiești în vara anului trecut, a efectuat deplasarea programată în etapa a XVII-a din Divizia A1 cu un lot format din nouă jucători și fără antrenor desemnat oficial. Căpitanul Schiesz, în schimb, a îndeplinit rolul de antrenor. De menționat că în echipa timișoreană a evoluat și un jucător ploieștean, Sorin Dragomir.

Spre deosebire de meciul cu trupa de copii din Baia Mare, de data aceasta antrenorii Stancu și Marinescu au început jocul cu mare parte din lotul de bază, doar Stulenkov fiind menajat, din cauza unei ușoare accidentări la spate, acesta nefiind trecut în lot. În plus, nici Milivojevic nu a jucat, acesta fiind odihnit de tehnicieni, după ce a evoluat în partida precedentă.

Așa cum era de așteptat, Olteanu și co. au încheiat rapid conturile cu echipa din vestul țării, dominând la toate capitolele. În primul set, Olteanu și Bissette au fost protagoniștii desprinderii ploieștenilor, de la scorul de 3:4, întorcând rezultatul la 8:5. Apoi, susținuți de serviciul excelent al lui Bartha, jucătorii gazdă au punctat de nouă ori la rând, ajungând la 17:6.

Asaltul ploieștenilor s-a mai domolit puțin, dar nou-intratul Darlaczi și Bissette au adus gazdelor prima șansă de set, act adjudecat două faze mai târziu de către Jorna, cu scorul de 25:13.

În setul secund, Tricolorul LMV a început cu un parțial de 7:2, însă oaspeții au ridicat câteva sprâncene în rândul celor câțiva spectatori rătăciți, revenind în joc, scor 9:8, grație punctelor reușite de Schiesz, Dragomir și Reitmayer.

Nu au fost, însă, motive de îngrijorare pentru ploieșteni, Jorna, Bissette și Olteanu readucând echipa gazdă în control pe tabela de marcaj, scor 14:11. Apoi, ecartul a continuat să se majoreze în favoarea prahovenilor, care au început să ruleze tot efectivul. S-a ajuns la 17:12, respectiv 22:13, după serviciile bune ale lui Dushkov, pentru ca Jose Carrasco să încheie actul la scorul de 25:14.

Setul al treilea a început sub semnul lui Kullo, care a fost de neoprit pentru defensiva oaspete, Tricolorul LMV desprinzându-se la 10:4. Ploieștenii s-au distanțat chiar și la 19:8, Jorna, Magdaș și Dushkov accentuând pofta ofensivă a gazdelor. Setul a fost încheiat de un blocaj al lui Dushkov, care a pus punct actului la scorul de 25:13, închizând meciul după aproape o oră de joc.

Astfel, după o săptămână mai mult de verificare, Tricolorul LMV se pregătește de ultimele cinci partide din faza întâi, dintre care patru sunt programate în deplasare, primul dintre ele urmând să aibă loc pe terenul formației Dinamo București, sâmbătă, de la ora 12:30.