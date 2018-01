Ministrul propus al Mediului, Graţiela Gavrilescu, a afirmat, ieri, în comisiile reunite de specialitate din Parlament, că un proiect privind înlocuirea timbrului de mediu nu este încă finalizat, dar că nu are în vedere o nouă penalitate sau o nouă taxă de înmatriculare pentru cei care vor să-şi cumpere o maşină second hand, ci doar „să respirăm un aer mai curat”.

„Anul acesta, mi-am propus ca bugetul AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu, n.r.) să fie adoptat la finele lunii februarie – începutul lunii martie. Prin bugetarea din Fondul de Mediu vom avea fonduri pentru sistemele de instalaţii privind gestionarea deşeurilor. Cât priveşte timbrul de mediu, spun că, decât să ne grăbim să facem lucruri nu tocmai benefice, mai bine lucrăm cu paşi mai înceţi. Proiectul nu este încă finalizat. Nu ne dorim să punem o nouă penalitate sau o nouă taxă de înmatriculare pentru cei care vor să-şi cumpere o maşină second hand. Ne dorim doar să respirăm un aer mai curat. Vrem să facem o proiect responsabil pentru generaţiile viitoare”, a afirmat Gavrilescu.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Mediu, Graţiela Gavrilescu, a primit ieri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Membrii celor două comisii au avizat noul mandat cu 18 voturi „pentru“, 6 „împotrivă“ şi nicio abţinere.

La jumătatea lunii decembrie 2017, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, declara că o înlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc în luna martie a anului 2018, înainte de aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Anul trecut, preşedintele AFM, Cornel Brezuică, declara, pentru AGERPRES, că Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) va realiza un inventar al emisiilor de CO2 generate de autovehiculele înmatriculate în anul 2017, raportat la parcul auto existent la 31 decembrie 2016, iar Grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Mediului va face o evaluare a impactului asupra mediului.

Taxa auto pentru autovehicule la prima înmatriculare a fost introdusă pentru prima dată la 1 ianuarie 2007, imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. La acea vreme, taxa de primă înmatriculare se calcula în funcţie de trei variabile: vechimea maşinii, tipul de catalizator (euro) şi capacitatea cilindrică a maşinii.

Pe 19 februarie 2009, taxa de poluare auto a fost modificată, iar Guvernul a scăzut valoarea acesteia cu o treime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie atât la reînmatricularea maşinilor înregistrate în România înainte de 1 ianuarie 2007, cât şi pentru cei care aduceau maşini din Vest. Începând cu 30 ianuarie 2012, taxa este suspendată până la 31 decembrie 2012, iar persoanele care plătiseră deja urmau să primească banii înapoi.

Din 15 martie 2013 intră în vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto este calculată exclusiv pe baza emisiilor de CO2, înscrise în cartea de identitate a maşinii.

Timbrul de mediu pentru autovehicule face parte din cele 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de la 1 februarie 2017.