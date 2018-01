Unul dintre jucătorii de la Astra 2, care a fost, la un moment dat în lotul lui Marius Şumudică, în sezonul când s-a câştigat Cupa României, este vorba despre fundaşul central Mihnea Nicorescu va merge în perioada următoare la FC Snagov, în eşalonul secund!

Nicorescu – jucător născut în 1997, originar din Băicoi, va fi testat de către Valeriu Răchită, antrenorul cu care Petrolul reuşea ultima promovare în Liga I, având sub comandă mai mulţi jucători prahoveni, majoritatea provenind de la clubul de juniori Petrosport, foşti juniori petrolişti.

Răchită, care ocupă cu FC Snagov poziţia a zecea în Liga a II-a, speră la un retur cu alte perspective, alături de el urmând să apară, la Snagov şi un om de afaceri care să preia o parte dintre acţiunile clubului, deţinut acum de Cătălin Rufă. În plus, în anul 2018, la Snagov s-ar putea contrui, prin Compania Naţională de Investiţii şi un nou stadion, antrenorul dorind ca activitatea fotbalistică din localitatea ilfoveană să cunoască un nou imbold.

Nicorescu, fotbalist care a „prins” meciuri amicale la prima echipă a Astrei sub comanda lui Oleg Protasov, pe când avea doar 17 ani, speră să revină pe o traiectorie ascendentă, după o operaţie suferită la ligamentele încrucişate.

În plus, Vivi intenţionează să mai ia la Snagov câţiva jucători prahoveni, de mare perspectivă, dintre cei care evoluează în Liga Elitelor în tricoul Petrosportului, internaţionalul de juniori Mihai Niţescu fiind unul dintre aceştia.