Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine că în cadrul Consiliului JAI îl va întreba pe omologul său din Danemarca de ce autorităţile din această ţară preferă să critice România şi nu adresează o cerere privind garanţia în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie din ţara noastră, potrivit Mediafax.

„Citesc faptul că Lars Lokke Rasmussen, premierul Danemarcei, a cerut, în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, accelerarea procedurilor pentru extrădarea infractorilor străini şi un sistem mai dur pentru sancţionarea ţărilor care nu respectă standardele în domeniul drepturilor omului. Reamintesc că instanţa supremă din Danemarca a decis în 2017 că patru cetăţeni români, acuzaţi de trafic de persoane, nu pot fi extrădaţi deoarece condiţiile din penitenciarele din România le-ar încălca drepturile. În 2017 am avut trei întrevederi cu ministrul Justiţiei din Danemarca, două întrevederi cu ambasadorul Danemarcei la Bucureşti, iar două delegaţii parlamentare din Danemarca au vizitat România, pe aceeaşi temă ! De fiecare dată am convenit asupra faptului că le vom oferi garanţii scrise pentru detenţia în condiţii corespunzătoare, urmând să ne adreseze o solicitare scrisă în acest sens ! Mă întreb oare de ce autorităţile din Danemarca preferă atitudinile critice la adresa României, în loc să ne adreseze solicitarea în scris, astfel cum am tot convenit ? La Sofia, în cadrul Consiliului JAI, îi voi adresa aceeaşi întrebare ministrului Justiţiei din Danemarca”, a scris Tudorel Toader pe Facebook, miercuri seară.

Reacţia a apărut după ce premierul Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a cerut, la Consiliul Europei, accelerarea procedurilor pentru extrădarea infractorilor străini şi un sistem pentru sancţionarea ţărilor care nu respectă standardele din penitenciare, în contextul blocării extrădării unor cetăţeni români.

Curtea Supremă de Justiţie din Danemarca a decis în 2017 că patru cetăţeni români acuzaţi de autorităţile române de trafic de persoane nu pot fi extrădaţi deoarece condiţiile din penitenciarele din România le-ar încălca drepturile.

În acest context, Lars Lokke Rasmussen, premierul Danemarcei, a cerut miercuri, în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, accelerarea procedurilor pentru extrădarea infractorilor străini şi un sistem mai dur pentru sancţionarea ţărilor care nu respectă standardele în domeniul drepturilor omului.

„Pur şi simplu nu este corect ca state precum Danemarca să ajungă să găzduiască infractori străini din cauza condiţiilor proaste din penitenciarele ţărilor de origine”, a afirmat Lars Lokke Rasmussen la Strasbourg, potrivit site-ului agenţiei Reuters.

„Avem nevoie de un sistem care să fie mai dur cu ţările care nu îşi îndeplinesc obligaţiile în domeniul drepturilor omului. În acelaşi timp, avem nevoie de un sistem care să nu exercite interferenţe prea mari asupra ţărilor care tratează cu seriozitate drepturile omului”, a spus Rasmussen.